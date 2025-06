Opportunità e tutele: ACOF valorizza le donne e consegue la certificazione sulla parità di genere

ACOF Olga Fiorini è una realtà in cui la Parità di genere è un valore assoluto, reale e tangibile. Oggi l’intera struttura educativa diretta da Mauro e Cinzia Ghisellini – distribuita su 20 sedi, con quasi 800 dipendenti e oltre 3500 studenti di ogni età – può dimostrare l’impegno su questo tema, avendo conseguito la certificazione secondo la UNI PdR 125 “Linee guida sul sistema di gestione per la Parità di genere”, che prevede l’adozione di specifici KPI inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni. La certificazione, rilasciata da CSQA, ha evidenziato l’impegno concreto e sistemico nella promozione dell’equità all’interno di ACOF Olga Fiorini.

La certificazione è stata conseguita da ACOF dopo un percorso articolato durante il quale sono state perfezionate tutte le attività e le documentazioni necessarie per il riconoscimento del proprio impegno nella Parità di genere.

Un valore che va ben oltre il fatto che le donne rappresentino la maggioranza del personale assunto, che i quadri dirigenziali siano ampiamente e da sempre “in rosa” e che la nascita stessa dell’ente educativo sia dovuta alla lungimiranza e forza di una donna straordinaria come Olga Fiorini.

Alla base della certificazione ci sono azioni di governance che vanno nella direzione dell’uguaglianza fra i sessi a livello di opportunità di carriera e di retribuzione, uno sforzo costante nella formazione dedicata alla parità, nonché una serie di aspetti legati alla tutela della genitorialità che sono fondamentali affinché un ambiente lavorativo sia davvero all’insegna della parità di genere.

Si è trattato di una sfida certamente organizzativa, ma anche molto pratica. Per fare un esempio, è notizia recente che ACOF abbia assunto una tirocinante in dolce attesa: «Ho scoperto di aspettare il mio bambino durante lo stage e temevo che questo potesse influenzare negativamente il mio percorso. Invece, ho trovato comprensione, supporto e fiducia: mi sono sentita valorizzata come persona prima ancora che come lavoratrice» racconta Barbara, appena rientrata dalla sua maternità. Ciò a ulteriore dimostrazione di come la valutazione delle competenze, sempre nel segno della meritocrazia, poggi su una visione d’insieme che sa valorizzare e rispettare le donne.

Questo modello di qualità è stato verificato durante l’Audit compiuto dal comitato di specialisti incaricati da CSQA, che hanno accertato la conformità alla UNI PdR 125, arrivando al rilascio della certificazione per consentire alla scuola di dimostrare l’impegno concreto e profuso sul fronte della parità.

«Per la nostra realtà è un orgoglio aver conseguito questa certificazione – spiegano Mauro e Cinzia Ghisellini, direttori di ACOF – perché il completamento di questo percorso testimonia una sensibilità che è sempre stata parte integrante della nostra cultura aziendale. La Parità di genere è un valore aggiunto che fa parte del nostro modo di gestire le risorse umane. È anzi l’anima stessa su cui poggia il nostro virtuoso progetto».

«Siamo orgogliosi di aver certificato l’ente ACOF Olga Fiorini – dichiara Massimiliano Oro di CSQA – cooperativa sociale che opera da oltre mezzo secolo al servizio dell’educazione di giovani e adulti. ACOF è oggi una delle realtà formative più dinamiche e rilevanti del Nord Italia. Nel corso degli anni, ha ampliato progressivamente la propria presenza sul territorio, sviluppando un’offerta formativa diversificata e di alta qualità, che abbraccia numerose attività educative. Con la certificazione di oggi, ha deciso di standardizzare e certificate le sue politiche di Parità di genere nel rispetto della UNI /PdR 125, insite nella mission aziendale. La fondatrice Olga Fiorini ha messo al centro la donna ben 50 anni fa, sia come soggetto da formare ed educare sia come educatrice, valorizzandone unicità e differenze».