Ottava edizione di UlisseFest ad Ancona dal 4 al 6 luglio 2025

Dal 4 al 6 luglio 2025 Ancona ospiterà l’ottava edizione di UlisseFest – la festa del viaggio di Lonely Planet, con oltre 100 ospiti e più di 40 appuntamenti in programma. Tre giorni di incontri, concerti, workshop e spettacoli dedicati al viaggio in tutte le sue forme.

Il tema 2025: “E ancora mi stupisco”

Il tema scelto per l’edizione 2025 è “E ancora mi stupisco”, un invito a guardare il mondo con curiosità anche in un periodo segnato da crisi e conflitti. Il viaggio viene proposto come esperienza personale che può modificare il modo di osservare la realtà.

Come spiega il direttore artistico Angelo Pittro, l’obiettivo è offrire al pubblico «un’esperienza leggera e profonda, capace di lasciare un segno e aprire uno sguardo curioso sul mondo».

Un festival diffuso nella città

Il festival coinvolgerà diversi spazi della città, tra cui l’Arena sul Mare, la Mole Vanvitelliana, teatri, logge e piazze, confermando Ancona come sede stabile della manifestazione. «UlisseFest rappresenta la vocazione di Ancona a diventare sempre più accogliente e attrattiva», ha dichiarato Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi Eventi.

Un programma che parte già da giugno

Prima dell’apertura ufficiale di luglio, sono previste alcune anteprime. Il 13 giugno alla Mole Vanvitelliana Maurizio de Giovanni porterà in scena Passione, uno spettacolo dedicato alla canzone napoletana. Il 26 giugno al Teatro delle Muse sarà la volta di Edoardo Prati con Come è profondo il mare.

Il 3 luglio, la mostra fotografica Isole di Tahiti: l’anima primordiale aprirà ufficialmente la serie di eventi, seguita dall’Opening party con il dj set di Tyler Ov Gaia.

Musica tra concerti e dj set

La sezione musicale del festival si svolgerà principalmente all’Arena sul Mare. Il 4 luglio si esibiranno i Coma_Cose, seguiti da un dj set gratuito 2000 Mania Party. Il 5 luglio sarà il turno di Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello con il progetto Musicae Loci 2025.

In programma anche un tributo jazz dedicato a Pannonica de Koenigswarter, con Valerio Corzani, Giorgio Li Calzi e Andrea Daddi. Radio Capital, media partner del festival, sarà presente con alcuni dei suoi conduttori.

Il dibattito sul turismo accessibile

Il 4 luglio è prevista la tavola rotonda “Un viaggio per tutti: accessibilità, innovazione e inclusione nel turismo del futuro”, con la partecipazione di amministratori locali, esperti e operatori del settore, tra cui il CEO di Lonely Planet Paul Yanover. Saranno presentati anche progetti già attivi, come quelli del Museo Omero di Ancona e della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.

Incontri e racconti di viaggio

Il programma prevede numerosi incontri su temi scientifici, culturali e letterari. Il fisico Vincenzo Schettini proporrà un intervento dedicato alla fisica come chiave di lettura del mondo, mentre Daniel Lumera parlerà di viaggio interiore.

Tra gli ospiti internazionali, lo scrittore olandese Jan Brokken racconterà l’Olanda, mentre Matteo Bordone e Flavio Parisi condurranno il pubblico in Giappone. Si parlerà anche di India con Matteo Miavaldi e Sabina Minardi, di Mauritania con Ahmed Mahmoud Jemal Ahmedou e di reportage internazionali con il giornalista Marco Lupis.

L’Italia tra territori e sapori

Gli autori Lonely Planet presenteranno itinerari in Sardegna, Toscana e Genova. Non mancheranno appuntamenti enogastronomici come il campionato di pesto con Roberto Panizza, i laboratori di cantucci e le degustazioni di vini marchigiani con Umani Ronchi.

Outdoor, sport e nuove forme di viaggio

Il programma outdoor prevede l’intervento di Andrea Lanfri, atleta paralimpico che ha scalato l’Everest, e un incontro dedicato al cicloturismo con Ilaria Fiorillo, Alfredo Di Giovampaolo e Mauro Fumagalli. Marco Maccarini parlerà del cammino come forma di viaggio e cambiamento.

Laboratori e formazione per aspiranti autori

Alla Mole Vanvitelliana tornerà il corso Come diventare scrittore di viaggio firmato Lonely Planet, che nell’edizione 2025 offrirà anche crediti formativi per giornalisti. Sono inoltre previsti diversi laboratori gratuiti, dalla cucina alla tintura naturale, fino alla scoperta del blu di guado.

Informazioni

Ulteriori dettagli sul programma e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale: www.ulissefest.it