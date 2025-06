Padre Francesco Ielpo nominato Custode di Terra Santa: è stato anche parroco a Varese

Il Santo Padre ha confermato l’elezione del reverendo padre Francesco Ielpo, dell’Ordine dei Frati Minori, come nuovo Custode di Terra Santa e Guardiano del Monte Sion. L’elezione era stata deliberata dal Ministro Generale dell’Ordine Francescano dei Frati Minori insieme al suo Definitorio, e ora ha ricevuto la ratifica ufficiale da parte del Papa.

Una notizia che coinvolge anche la comunità varesina: Padre Ielpo è stato parroco della chiesa di Sant’Antonio di Padova a Varese dal 2010 al 2013, lasciando un ricordo vivo e apprezzato per la sua presenza pastorale.

Una lunga esperienza tra educazione, missioni e responsabilità internazionali

Padre Francesco Ielpo, nato a Lauria (Potenza) il 18 maggio 1970, ha emesso la professione solenne nei Frati Minori nel 1998 ed è stato ordinato sacerdote nel 2000. La sua carriera si è sviluppata tra insegnamento, ruoli direttivi e missioni internazionali.

È stato docente di religione per oltre quindici anni (1994–2010) e rettore dell’Istituto Franciscanum Luzzago di Brescia a partire dal 2000. Ha inoltre ricoperto ruoli di responsabilità come membro del Consiglio nazionale della FIDAE (2006–2010) e definitore provinciale della Provincia lombarda (2007–2010).

Dopo l’esperienza a Varese, è stato nominato Commissario di Terra Santa per la Lombardia (2013–2016), incarico poi esteso alla Provincia del Nord Italia fino al 2023. Dal 2014 è membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Pro Terra Sancta e, dal 2022, presidente della Fondazione Terra Santa. Ricopre inoltre il ruolo di delegato del Custode per l’Italia e di delegato generale per la riorganizzazione delle Province in Campania, Basilicata e Calabria.