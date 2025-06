Parchi avventura, quali sono i più divertenti in Italia

I parchi avventura sono diventati una meta sempre più ambita per chi cerca un’esperienza all’aria aperta che combini sport, divertimento e contatto con la natura. Lontani dai tradizionali parchi divertimento, queste strutture offrono percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi, realizzati con passerelle, ponti tibetani, teleferiche e reti, il tutto in massima sicurezza grazie a imbracature e sistemi di protezione all’avanguardia.

Perché piacciono così tanto?

La loro popolarità cresce esponenzialmente tra grandi e bambini per diverse ragioni. Innanzitutto, offrono un’occasione unica per staccare dalla routine quotidiana e immergersi in ambienti naturali incontaminati, solitamente boschi o pinete. Sono un modo eccellente per praticare attività fisica divertendosi, mettendo alla prova equilibrio, agilità e coraggio. I percorsi sono solitamente suddivisi per livelli di difficoltà, rendendoli accessibili a partecipanti di ogni età e preparazione fisica, dai più piccoli che si cimentano con i primi passaggi, agli adulti in cerca di sfide più adrenaliniche. Questa versatilità li rende perfetti per gite in famiglia, uscite con gli amici o anche attività di team building.

Le attività tipiche includono il “Tarzaning” (lanciarsi appesi a una fune), l’attraversamento di ponti di legno e corde, percorsi a ostacoli a varie altezze, e le emozionanti zip-line che permettono di “volare” sopra il bosco. Oltre ai percorsi sugli alberi, molti parchi avventura offrono anche attività complementari come tiro con l’arco, minigolf, arrampicata, orienteering e aree picnic attrezzate.

I parchi avventura più divertenti in Italia

Tra le numerose opzioni disponibili nella penisola, alcuni parchi si distinguono per la varietà e l’originalità delle loro proposte, garantendo un divertimento indimenticabile per tutti.

Il Pineto Parco Avventura (Marina di Pisa):

Partiamo dal Pineto Parco Avventura situato a Marina di Pisa: si tratta di uno dei migliori parchi avventura della Toscana, all’interno della suggestiva pineta retrostante l’abitato, a breve distanza dal mare e immerso nel Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Il parco si estende su 20 ettari di pineta, un’area aperta al pubblico dove è possibile passeggiare, rilassarsi e usufruire delle aree attrezzate per picnic e barbecue. Tra le attività principali offerte da Il Pineto Parco Avventura ci sono percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi, attività e giochi pensati per chi preferisce rimanere con i piedi per terra, un’emozionante discesa aerea, arrampicate sugli alberi, attività di gruppo e yoga tra l’altro il Pineto Parco Avventura rappresenta un esempio virtuoso di divertimento ecosostenibile con zero impatto sugli alberi (le strutture sono fissate senza danneggiare le piante. Nessun albero viene tagliato); niente cemento o motori, solo percorsi sospesi nel bosco; consumi ridotti al minimo con poca energia utilizzata; educazione ambientale finalizzata ad insegnare il rispetto del bosco; promozione del contatto diretto con l’ambiente del territorio.

Jungle Raider Park (Lombardia)

Con diverse sedi in Lombardia (Civenna, Margno, Albavilla), il Jungle Raider Park è spesso citato come uno dei più grandi e completi parchi avventura della regione. Offre una vasta gamma di percorsi, con diversi gradi di difficoltà, dai “percorsi Baby” per i più piccoli (a partire dai 3 anni) fino ai percorsi più estremi come il “Percorso Tarzan” con salti nel vuoto da 17 metri o il “Percorso Xtreme” con passaggi a 60 metri di altezza e teleferiche di 130 metri. Oltre ai percorsi tra gli alberi, il Jungle Raider Park propone attività aggiuntive come softair, tiro con l’arco, canyoning, speleologia, corsi di sopravvivenza, caccia al tesoro nel bosco

Cerwood (Cervarezza Terme, Emilia-Romagna)

Cerwood, situato in Emilia-Romagna, si vanta di essere il parco avventura più grande d’Italia, estendendosi su ben 10 ettari e offrendo oltre 220 giochi e passaggi. Immerso nel cuore del bosco delle emozioni, propone 27 percorsi avventura con difficoltà crescenti, culminando nel temuto “Percorso Impossibile” per i più temerari. Le sue offerte vanno ben oltre i classici percorsi acrobatici con aree gioco dove è possibile trovare castelli in legno, sabbiera, gonfiabili e percorsi go-kart a pedali per i più piccoli; tiro con l’arco; minigolf; discese con gommoni speciali; attività didattiche ed educazione ambientale.