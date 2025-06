Paredi-Latino e Pisani-Menegotto accoppiate vincenti a Gallarate

Quattrocento atleti hanno partecipato alla Liferun 10 di Gallarate, gara podistica organizzato dalla Nuoto&Fitness Varese con un percorso di 10 chilometri (due giri da 5) quasi tutto pianeggiante con l’eccezione della salita di Crenna a fare selezione. Tra i partecipanti anche il sindaco Andrea Cassani che si è misurato sul tracciato da 5 chilometri.

La gara, valida come 12a tappa del Piede d’Oro, ha avuto anche validità a livello federale e così sono – di fatto – due i podi rilevanti al termine della manifestazione. Cominciamo dal circuito podistico provinciale, di cui VareseNews è partner: la vittoria è andata a Federico Pisani del Team Attiva Salute che ha tagliato il traguardo in 32.54, poco meno di 2′ di vantaggio su Alberto Rossi dell’Arsaghese, secondo. Podio completato da Antonio Vasi della Cardatletica che ha preceduto l’accoppiata dei Runners Valbossa formata da Fernando Coltro e Daniele Colasurdo.

Valbossa che si è rifatta tra le donne del Piede d’Oro con il successo per Martina Menegotto in 41.59, quasi 1′ di vantaggio su Chiara Paola Naso del Team Attiva Salute. Terza piazza per Ilaria Bianchi (La Recastello Radici) seguita dalle due atlete della Runner Varese, Sabrina Gussoni e Paola Turriziani.

Per quanto riguarda la gara Fidal, il podio maschile è stato composto da Simone Paredi (primo), Fabio Ercoli e Paolo Togni. Tra le donne invece oro Fidal per Marta Latino che ha preceduto Katiuscia Nozzo e Paola Gobbo.

Dopo la tappa di Gallarate, il Piede d’Oro si prende un fine settimana di riposo per poi tornare il 6 luglio: in quella data è prevista la 38a “Quatar Pass par Arcisà” con partenza e arrivo al Parco Lagozza e l’organizzazione dell’Atletica Arcisate. La gara numero 13 sarà anche l’ultima prima della pausa estiva di oltre due mesi.

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO

16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Ponti | Spalenza)

6 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (Pisani | Spalenza)

21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Cavallaro | Spalenza)

27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (Pisani | Spalenza)

4 maggio: Malnate – Città di Malnate (Spadaro | Spalenza)

11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (Cavallaro | Spalenza)

18 maggio: Besozzo – Besozzo Running (Laudi | Gussoni)

25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (Cavallaro | Spalenza)

1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina (Ponti | Bianchi)

8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca (Rossi | Bianchi)

14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight (Laudi | Bianchi)

22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate (Pisani | Menegotto)

6 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

Pausa estiva

14 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

21 settembre: Varese – Marciando per la vita

5 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

19 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili

* tra parentesi i nomi dei vincitori della classifica maschile e femminile)