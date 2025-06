Parte dall’aperitivo la tre giorni di Festa del Rugby di Varese

È iniziata ufficialmente oggi, giovedì, la Festa del Rugby Varese 2025. Ad aprire le danze, il tradizionale aperitivo alla presenza di tutte le autorità, accompagnati dal maych Varese Under 18 VS Varese Cadetta.

Si tratta della ventiduesima edizione di uno degli eventi più amati a Varese e Provincia: “Ventidue anni di Festa e quasi cinquantanni di Rugby Varese – ha affermato il sindaco Davide Galimberti – iniziata come Festa esclusiva del rugby, ad oggi è la festa di tutti, un momento di grande aggregazione. Varese si riconferma città dello sport: festa del rugby, campionati di canottaggio, mondiali di deltaplano e mostra di auto storiche, c’è davvero tutto questo fine settimana. Il lavoro che fate in questo impianto, in questo campo, è perfetto. Grazie e viva il rugby!».

Insieme al primo cittadino hanno presenziato il questore Salvatore Pasquariello, il Presidente del Rugby Varese Giovanni Barbieri, il consigliere regionale Samuele Astuti e l’assessore allo Sport di Varese Stefano Malerba.

