Party al ristorante per i cinghiali del Sacro Monte di Varese: devastati i bidoni de “Il Ceppo”

Non è la prima volta che i cinghiali fanno incursione davanti al ristorante Il Ceppo, in piazzale Pogliaghi al Sacro Monte di Varese. Ma questa notte, oltre ai soliti danni ai bidoni della raccolta differenziata, hanno preso di mira anche quello del vetro. Una novità, come racconta Mario Crosignani, titolare dello storico locale: «Succede spesso con i bidoni, ma col vetro finora non era mai capitato. Forse hanno iniziato ad apprezzare l’alcol...».

Una battuta amara per un problema ormai cronico. I cinghiali fanno “visita” alla zona «da sempre», spiega Crosignani, «Tant’è che i bidoni li lego con la catena: tutti, tranne quello del vetro che finora non interessava loro. Ma ora mi sa che legherò anche quello».

L’assalto non è un caso isolato: «Succede anche lungo la Via Sacra, per esempio. Ora lì i cestini sono fissati col cemento, ma prima i poveri operatori correvano avanti e indietro a cercarli la mattina».

A farne le spese di solito non è, curiosamente, il cestino dell’umido, come spesso accade, ma quelli del cartone e del vetro. E per arrivare ai contenitori richiesti non esitano a scardinarli a morsi e testate: «Succede tutto di notte, poi la mattina vengo e raccolgo quel che resta. Sono vent’anni che sono qui, e i cinghiali ci sono sempre stati. Ma così, in questa maniera, ha cominciato a succedere solo dopo il Covid. Da allora, gli animali selvatici hanno preso più piede in zona».

Fortunatamente, conclude, «Nel nostro borgo abbiamo un operatore davvero gentile, ci tiene al lavoro e alla pulizia e spesso arrivo con il piazzale già sistemato. Ma la situazione non è semplice». Tra contenitori devastati e incursioni sempre più frequenti, la convivenza tra uomo e fauna selvatica al Sacro Monte si fa sempre più difficile: a testimoniarlo anche i video del nostro lettore Sergio, che li ha messi a disposizione nel nostro gruppo facebook “Oggi nel varesotto”.