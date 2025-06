Pedalare di notte fino ad Arona: in 900 per la Bike Night Milano–Lago Maggiore

Un’alba indimenticabile sul Lago Maggiore ha accolto i quasi 900 ciclisti della Bike Night Milano–Lago Maggiore, l’evento notturno su due ruote che nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno ha collegato il centro di Milano ad Arona, lungo un percorso di 100 km tra Naviglio, Ticino e boschi.

Giunta alla nona edizione, la tappa lombardo-piemontese del tour Bike Night, organizzato da Witoor, è stata una vera e propria festa della bici: un corteo colorato, festoso e illuminato che ha unito appassionati, esordienti, famiglie, cicliste e ciclisti di ogni età.

Partenza a mezzanotte, arrivo all’alba

I primi si sono radunati già dalle 21 ai Giardini Indro Montanelli, dove l’atmosfera era carica di musica ed entusiasmo. A mezzanotte in punto, scortati dalla Polizia Municipale, i partecipanti sono partiti attraversando il cuore di Milano, con una spettacolare sosta in piazza Duomo. Poi via lungo l’Alzaia del Naviglio Grande, costeggiando il Ticino, fino all’arrivo in piazza del Popolo ad Arona, con i primi arrivi intorno alle 4 del mattino.

Tre ristori, tante emozioni

Durante la pedalata, tre i punti di ristoro: ad Abbiategrasso (km 27), Nosate (km 52) e Somma Lombardo, dopo la diga del Panperduto (km 72), grazie alla collaborazione con realtà locali come l’Antica Posteria Invernizzi, gli Angeli del Bello e la Cascina Enola – La Ticinella. A ogni tappa, un momento per ricaricare le energie e condividere storie, prima di tornare a pedalare nel buio della notte.

Nessuna gara, solo viaggio

«La Bike Night non è una gara – spiega Simone Dovigo, presidente di Witoor – ma un viaggio condiviso che permette di vivere il territorio in un modo nuovo, lento, sensoriale. Il buio, il silenzio, la strada, la luce dell’alba: sono elementi che riportano alle origini della passione per la bici».

Arona, ormai casa della Bike Night

Il successo della tappa conferma Arona come una delle mete simbolo dell’intero tour. «Il lago all’alba, la colazione sul lungolago, la piazza piena di biciclette – aggiunge Dovigo – sono momenti che ogni anno ci ricordano perché facciamo questo. Dopo 11 anni la Bike Night continua ad attrarre persone che si avvicinano per la prima volta al cicloturismo, e a promuovere in modo nuovo il territorio».