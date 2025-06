Pedemontana, ancora errori nella rilevazione dei veicoli: “La mia auto non è un transformer”

A distanza di anni dalla prima denuncia pubblica, i problemi del sistema di rilevamento dei veicoli sulla Pedemontana sembrano non essere stati risolti. A scrivere nuovamente alla redazione di VareseNews è un cittadino che già in passato aveva fatto sentire la propria voce e il cui caso aveva attirato l’attenzione anche della trasmissione televisiva Striscia la Notizia.

«Sono passati anni, ma nulla è cambiato» scrive l’autore della segnalazione, che preferisce restare anonimo. In questi giorni ha ricevuto l’ennesimo sollecito di pagamento per un passaggio sulla Pedemontana, che presenta, come già accaduto, errori nella classificazione del veicolo e quindi nell’importo richiesto.

Rilevamenti errati e classi di veicolo sbagliate

Secondo quanto riferito, il sistema automatico di rilevamento utilizzato dalla Società di gestione della Pedemontana attribuisce in modo errato la classe del veicolo. «Durante lo stesso tragitto – spiega – rileva classi diverse a pochi minuti di distanza, con conseguente addebito errato del pedaggio». Un’anomalia tanto più evidente, aggiunge il lettore, se si considera che è impossibile che un’auto cambi categoria in pochi istanti: «Il mio veicolo non è un transformer».

L’errore si sarebbe verificato in più di un’occasione e con modelli di auto diversi – una berlina e un mini SUV – circostanza che porterebbe a escludere un’anomalia legata solo al singolo mezzo.

Problemi anche con il Telepass

Ulteriori disagi riguardano la gestione dei pagamenti tramite Telepass. «Nonostante abbia regolarmente autorizzato il pagamento automatico per i passaggi in Pedemontana – prosegue l’autore della lettera – ricevo comunque solleciti con mora, come se l’addebito non fosse mai stato attivato». L’utente lamenta le difficoltà pratiche che ne derivano: ogni errore comporta la necessità di inviare reclami e richieste di verifica, con conseguente perdita di tempo.

Un problema annoso, mai risolto

Già nel 2023 VareseNews aveva dato voce alla frustrazione di molti automobilisti alle prese con anomalie nel sistema di pedaggio. Allora, la testimonianza dello stesso cittadino aveva portato a un servizio della redazione di Striscia la Notizia, ma da allora – come oggi denuncia – la situazione non è cambiata. «Mi auguro che altri utenti prestino attenzione – scrive – e verifichino i propri estratti conto, perché è probabile che gli errori siano più frequenti di quanto si pensi».

Il caso ripropone dunque interrogativi sulle modalità di gestione e controllo adottate dalla Società Pedemontana Lombarda, e solleva l’urgenza di un’inchiesta più ampia su un sistema che, a detta di molti, presenta da tempo inefficienze strutturali. Una situazione che meriterebbe, oggi più che mai, un approfondimento serio e trasparente.