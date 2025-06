Pensiero Meticcio in festa al canile-gattile di Gallarate

Pensiero Meticcio Odv-Ets, l’associazione che gestisce il canile-gattile di Gallarate, organizza Festa d’Estate il 22 giugno, in via degli Aceri 15 a Gallarate.

Ci saranno giochi per adulti e bambini, banchetti, truccabimbi, musica, cibo e bevande, nello spazio verde accanto alle strutture. Il tutto dalle 16.30 alle 22 della domenica.

Tutto il ricavato servirà ad accudire i cani e i gatti presenti in struttura e a portare avanti i progetti dell’associazione che, con l’arrivo dell’estate, è sempre più impegnata ad occuparsi dei tanti gattini che vengono trovati.

“Cogliamo l’occasione per ricordare a chiunque trovi cuccioli di gatto di non toccarli e di chiamare in gattile allo 0331 260663 negli orari di apertura (mar-sab 9-12 / 14-18 – dom-lun 9-12). Non prelevate mai cuccioli dal territorio senza esservi sincerati che la madre non si sia solo allontanata momentaneamente per procurarsi cibo o nascondersi dagli umani. È importante vigilare sui gattini senza farsi notare anche con appostamenti di più giorni. Se i cuccioli sono in salute probabilmente la madre è nei paraggi. Portarli via significherebbe abbassare notevolmente l’aspettativa di vita sia dei cuccioli che della madre. Nel dubbio il personale del gattile è sempre a disposizione per dare informazioni”.