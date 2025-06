Perino sempre più giallonero: biennale per l’attaccante dei Mastini

È stato una delle note più liete dell’ultima stagione sportiva in casa Mastini e ha sposato il giallonero ancora per due campionati. Dennis Perino ha prolungato il contratto con la società giallonera fino al termine del torneo 2026-27 diventando così sempre più uno dei “perni” dell’attacco del Varese.

Nato ad Aosta il 5 giugno 2005 – ha appena tagliato il traguardo dei vent’anni – Perino ha cominciato a frequentare il PalAlbani nel 2022-23 con le prime presenze in giallonero quando proprio i Gladiators erano farm team del Varese. Poi due stagioni tutte giallonere e un amore mai nascosto per la Città Giardino: «La sento casa mia» aveva raccontato in questa intervista di metà marzo in cui aveva già espresso la volontà di restare.

E così è stato: l’azzurrino – Perino ha disputato il Mondiale Under 20 di Divisione 1 mettendo anche a segno una rete – ha concordato di proseguire il suo percorso di crescita con la squadra che sarà nuovamente affidata a Claude Deveze. Nell’ultima IHL Dennis si è comunque imposto all’attenzione di tutti gli addetti ai lavori con 30 punti in 29 partite (14 gol) di stagione regolare e con 6 punti (3-3) nei playoff in cui ha confermato le sue qualità.

L’HCMV aveva nel frattempo annunciato un’altra conferma, quella di Filippo Matonti che resterà quindi uno dei due portieri a disposizione di Deveze. Per lui – e presumibilmente anche per i fratello Marco – sarà la seconda stagione giallonera che “Pippo” disputerà da backup del forte ucraino Sergei Pisarenko. Ma è probabile che per lui ci sarà spazio in diverse partite vista l’idea di crescere in casa un goalie che ha già mostrato un bel talento e che, come Perino, ha vestito l’azzurro a livello giovanile.

ALLA BALAUSTRA DIVENTA PODCAST – La nostra rubrica di storia e cultura hockeyistica, “Alla Balaustra”, è diventato un podcast scritto e letto da Marco Giannatiempo. Le prime puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify e Amazon Music: ascolta gli episodi e clicca su “Segui” per restare aggiornato sulle prossime uscite.