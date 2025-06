Pic Nic in Bianco, una serata di festa e solidarietà nel cuore di Besozzo

Una serata magica, all’insegna della convivialità, della musica e della solidarietà: domenica 29 giugno 2025, a partire dalle ore 18.00, il Parco del Cioss in Via Monfrini a Besozzo si trasformerà in uno scenario da sogno per accogliere “Pic Nic in Bianco”, evento patrocinato dal Comune di Besozzo e organizzato dalla Pro Loco.

Come suggerisce il nome, la parola d’ordine per partecipare è una sola: bianco. Tutti gli ospiti sono invitati a vestirsi di bianco per contribuire a creare un’atmosfera unica e suggestiva, immersi nella natura e sotto le luci soffuse che decoreranno il parco.

L’intrattenimento sarà ricco e variegato:

Musica e danze popolari internazionali con la Compagnia Etnidanza

Live jazz con il duo musicale Simona & Paolo Jazz Duo

Angolo origami e ricordi fotografici a cura di Sonia e Patrizia

Spazio teatrale con “pillole” artistiche proposte dalla Compagnia Duse

Aperitivo a cura della Pro Loco

Il tutto sarà accompagnato da cestini da picnic, disponibili su prenotazione entro giovedì 26 giugno alle ore 17.00.

La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutti, ma è richiesto un contributo solidale di 5,00 euro (per adulti e ragazzi dai 12 anni in su). L’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore di SuperO, per sostenere il progetto Olimpia, nato per aiutare chi affronta momenti difficili e non lasciare indietro nessuno.

Info e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni (si consiglia di chiamare in orario pasti):

Morena: 347-6982528

Adriana: 331-4316916