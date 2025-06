Pienone a Cocquio Trevisago per la festa di fine anno dei ragazzi

Musica, impegno sociale e comunità: si è respirato queso nella serata di venerdì 20 giugno, all’oratorio di Cocquio Trevisago la festa conclusiva dell’anno scolastico 2024/2025, un momento di grande partecipazione e condivisione organizzato per celebrare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e per salutare la fine del mandato del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) di Cocquio Trevisago.

La serata, aperta da Angelica con un emozionante brano musicale (“Eye of the Tiger“), ha visto alternarsi ringraziamenti istituzionali e presentazioni di progetti scolastici e civici. Dopo i saluti del Viceprefetto Giorgio Cotroneo, della dirigente scolastica Caterina Pipitone, del vicesindaco Monica Moretti e di Filippo Tomasello, referente della rete provinciale dei CCRR, sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni locali che hanno collaborato durante l’anno con le scuole: Ermanno Masseroni (Amo Madre Terra), Tommaso Comodo (Gruppo culturale sportivo amici di Cocquio), Francesco Crugnola (volontari del trasporto), Romina La Micela (Studio’s con Art & Music) e i rappresentanti di ALMAR S.r.l..

La serata ha proseguito con la presentazione di progetti realizzati durante l’anno scolastico: dalla classe 3ª B, seconda classificata al concorso “Costruiamo(ci) il futuro!” promosso da Confindustria, alla gara di lettura d’istituto che ha visto trionfare la II B di Cocquio, con due libri protagonisti: La famosa invasione degli orsi in Sicilia e Il mistero del London Eye.

Non sono mancati i progetti dedicati alla legalità, con la presentazione del concorso nazionale promosso dall’UCIIM di Varese in memoria dei giudici Borsellino e Chinnici. La classe 4ª B ha presentato il lavoro “Trovare un senso. Vivere in armonia”, guidata da Letizia Potenzoni, Yhaya Trabelsi, Martina Urso e Gaia Colombo.

Spazio anche alle attività realizzate grazie al comitato genitori (intervento di Ivan Paolo Potenzoni), ai progetti di educazione stradale (presentati da Viola Callegari) e all’esperienza del CCRR di Cocquio, rappresentato da Veronica, Gioele, Martina, Diego, Leonardo P., Olivia, Matteo e Angelica. Tra le attività ricordate: la panchina rossa, le giornate ecologiche, l’incontro con Fiammetta Borsellino, la visita al Palazzo Pirelli e il confronto con il Parlamento dei ragazzi.

Momento speciale è stato quello della consegna dei riconoscimenti: alle associazioni, ai sindaci dei ragazzi della rete CCRR, alla maestra Marta Crugnola, che ha ricevuto un ringraziamento per la sua dedizione, e naturalmente ai ragazzi del CCRR di Cocquio, premiati con attestati, gadget e una rosa ai docenti coinvolti.

La serata si è conclusa con l’esibizione di Giorgio Clarà che ha interpretato “Gli anni” degli 883, chiudendo simbolicamente un percorso scolastico e civico ricco di iniziative, impegno e crescita condivisa.

Applausi alla fine della serata per l’assessore Raffaela Pane, insegnante alle scuole primarie del paese e presentatrice dell’evento.