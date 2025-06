“Pionieri in acqua”: la traversata di Travedona Monate dà il via al “Challenge dei Laghi”

In un circuito sempre più esteso, il Varesotto è sempre molto presente. Domenica 8 giugno a Travedona Monate va in scena la prima di tre tappe organizzate nella nostra provincia delle 12 che compongono in totale l’Italian Open Water Tour, la manifestazione nazionale organizzata dall’associazione “I Glaciali” nata proprio tra i laghi nostrani e capace di toccare numerose località in tutta la penisola.

La “Traversata dei Pionieri – The Mountain Swim” è la terza gara dell’IOWT 2025 e sarà seguita il 5 luglio con la Traversata dell’Eremo di Leggiuno (Reno) e il 3 agosto con la Traversata dei Castelli di Maccagno, altra classicissima della manifestazione natatoria in acque libere. La gara sul Lago di Monate è la “culla” dell’intero circuito ed è inserita in una nuova “sotto-classifica” denominata “Challenge dei Laghi” che unisce le tre prove varesotte a quelle “d’acqua dolce” di Caldonazzo e Peschiera del Garda.

«Dopo l’entusiasmo riscosso alle Isole Tremiti, siamo pronti ad accogliere ben 54 squadre provenienti da tutta Italia che concorrono al premio Big Team – spiega Marcello Amirante, coordinatore del circuito – Sarà un grande momento di sport e comunità, che porterà atleti, tecnici e appassionati a scoprire il nostro territorio». Tra i partecipanti spiccano alcuni “profeti in patria” come Simone Lavizzari che nel 2024 vinse la Hard Swim o la giovanissima Sofia Ferrian, di Ternate, che fece addirittura doppietta.

Il programma comprende come di consueto tre competizioni: la Hard Swim sui 5000 metri (partenza alle 9.30) è la gara regina, con percorso a vista lungo il perimetro del lago. Alle 12,30 prende invece il via la Super Smile Swim, ovvero la classica traversata del lago che è anche la prova più partecipata con i suoi 2.500 metri. Infine è prevista la spettacolare Relay Swim, la staffetta con tre atleti per squadra con cambio “all’australiana” (ovvero in superficie, sulla spiaggia, e non in acqua).