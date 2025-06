Piscina Manara: parte il project financing, obiettivo riapertura nel 2027

Il Comune di Busto Arsizio ha avviato ufficialmente l’iter per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione della Piscina Manara, una delle strutture sportive più importanti della città, da tempo chiusa nella sua parte coperta a causa di gravi criticità strutturali.

La giunta ha approvato la sussistenza dell’interesse pubblico preliminare alla presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato, nella forma della finanza di progetto. Si apre così la fase che porterà alla scelta di un soggetto privato con il compito di co-finanziare e gestire l’impianto per un lungo periodo. Dietro questa decisione sembra esserci l’interesse di Aquamore, che già gestisce alcune piscine tra Varesotto e Milanese e che sta già gestendo la parte estiva dell’impianto di via Manara.

Le criticità e la necessità di un intervento complessivo

Negli ultimi mesi è stato confermato il deterioramento della struttura: impianti obsoleti, infiltrazioni, danni alle vasche e problemi statici che rendono inutilizzabile l’attuale impianto coperto. Di fronte a una situazione complessa, l’amministrazione ha ritenuto non più sostenibili interventi parziali, optando per una riqualificazione radicale, che includerà anche l’efficientamento energetico e l’ottimizzazione gestionale della struttura.

Il ruolo del privato e il piano di concessione

L’intervento sarà attuato tramite un project financing: si tratta di un partenariato tra pubblico e privato nel quale quest’ultimo contribuirà finanziariamente e si occuperà della gestione. L’amministrazione prevede una concessione pluriennale, necessaria per garantire la sostenibilità dell’investimento. Il bando per raccogliere manifestazioni d’interesse è atteso entro la fine del 2025.

L’apertura estiva e la gestione temporanea

In attesa della ristrutturazione, la piscina scoperta è già stata riaperta per la stagione estiva, con attività aperte al pubblico e il coinvolgimento di realtà locali, come gli oratori. L’amministrazione ha stanziato risorse per assicurare il funzionamento estivo e sostenere i gestori attuali. Tuttavia, l’area coperta rimarrà chiusa fino all’inizio dei lavori, previsto non prima del 2026.

I tempi della riapertura

La tabella di marcia prevede la riapertura parziale dell’impianto all’inizio del 2027, con l’obiettivo di renderlo pienamente operativo entro l’estate dello stesso anno. Una scelta che privilegia un intervento profondo e duraturo, a scapito di soluzioni temporanee che non avrebbero risolto i problemi strutturali.

Sostegno alle società sportive

Durante il periodo di inattività dell’impianto, le associazioni sportive che tradizionalmente utilizzano la piscina riceveranno contributi economici straordinari, per compensare i costi aggiuntivi legati all’utilizzo di altre strutture. Il Comune ha già stanziato fondi attraverso una variazione di bilancio.