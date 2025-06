Più di trenta candidati hanno fatto tappa allo sportello Openjobmetis a Materia

Avviato da poco più di un mese lo sportello si è rivelato un vero e proprio punto di riferimento per chi è in cerca di lavoro. Nei primi giovedì di attività, decine di persone sono già passate per consegnare il proprio curriculum, confrontarsi con le professioniste esperte di Openjobmetis e raccogliere suggerimenti su come affrontare il mercato del lavoro.

Un servizio per tutti

Questa iniziativa nasce con l’idea di dare un supporto concreto a chi è in cerca di un nuovo impiego o sta avviando il proprio percorso professionale: un canale diretto verso potenziali candidati motivati e selezionati in funzione delle loro esigenze.

Ad attendervi a Materia ci saranno solo professioniste del settore, che presenteranno tutte le nuove proposte lavorative presenti sul territorio, che possono essere consultate direttamente anche sul sito, cliccando qui.

Si ricorda che lo sportello resta aperto tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00 e non è prevista alcuna iscrizione.

Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno, nel borgo di Sant’Alessandro.