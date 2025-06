Polonara ricoverato a Bologna: “Ha la leucemia mieloide”

Un nuovo duro ostacolo si presenta sul cammino di Achille Polonara. L’ala della Virtus Bologna e protagonista in passato anche a Varese, già operato lo scorso ottobre per la rimozione di un tumore testicolare, ha ricevuto una nuova diagnosi: leucemia mieloide. A darne comunicazione è stata oggi – lunedì 16 giugno – la stessa società bolognere, spiegando che la scoperta è avvenuta in seguito a ulteriori indagini mediche specialistiche.

Polonara è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, dove ha già iniziato il percorso terapeutico specifico. La notizia ha scosso il mondo del basket e dello sport italiano, generando una nuova ondata di solidarietà e affetto nei confronti dell’atleta.

La Virtus Bologna ha espresso la propria vicinanza al giocatore e ai suoi familiari, sottolineando l’unità della società attorno ad Achille in questo momento così difficile: «Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione. Forza Achi siamo tutti con te, ti aspettiamo!».

Il precedente intervento di ottobre (leggi qui), aveva rappresentato già un momento delicato per il giocatore, che tuttavia aveva affrontato con coraggio il ritorno alla piena attività sportiva. Ora, nel mezzo delle finali scudetto contro Brescia, questo nuovo episodio mette nuovamente alla prova la sua forza e determinazione.

Il comunicato della Virtus Pallacanestro Bologna

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide.

Polonara è ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche.

Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione.

Forza Achi siamo tutti con te, ti aspettiamo!