Premiate 76 imprese del territorio per il benessere nei luoghi di lavoro

Promuovere il benessere nei luoghi di lavoro e trasformare i luoghi di lavoro in spazi capaci di promuovere salute, prevenzione e qualità della vita, rafforzando al tempo stesso il tessuto produttivo locale. È questo l’obiettivo del programma WHP – Workplace Health Promotion. All’evento organizzato da Regione Lombardia aderiscono oltre cinquecento aziende lombarde.

Nel Varesotto, dove il programma è attivo da oltre dieci anni e viene gestito da ATS Insubria con il supporto di Confindustria Varese, le aziende aderenti sono circa 180 per un totale di 40mila dipendenti.

Solo nell’ultimo anno, oltre 100 imprese varesine hanno promosso iniziative a favore della salute e del benessere di 28mila lavoratori, con azioni che vanno dalla promozione di stili di vita sani, agli screening per l’epatite C (HCV), fino a interventi mirati contro il fumo e le dipendenze.

«Questi numeri testimoniano la sensibilità crescente del nostro territorio – ha commentato Salvatore Gioia, direttore generale di ATS Insubria – ma l’aspetto più importante resta la continuità del lavoro svolto con il supporto costante del personale dell’Agenzia».

Nel corso dell’incontro, sono state premiate 76 aziende varesine che si sono distinte nell’adozione di pratiche concrete per la salute dei propri dipendenti. «Il WHP è un’iniziativa strategica per coniugare competitività e sostenibilità – ha sottolineato Silvia Pagani, direttore di Confindustria Varese –. Promuovere il benessere all’interno delle imprese non è solo un tema etico, ma anche un fattore decisivo per attrarre e valorizzare le risorse umane».

Elenco delle aziende ed enti premiati



Aziende:

Enti:

