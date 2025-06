Prezzi invariati e tessera “fisica”: “È Ora” degli abbonamenti della Pallacanestro Varese

La chiarezza è sempre la scelta migliore: la Pallacanestro Varese ha scelto – dopo la bufera dell’estate scorsa – di presentare nel dettaglio la campagna abbonamenti che decollerà lunedì 14 giugno (ci sarà anche Matteo Librizzi, capitano confermato) e che sarà fondamentalmente invariata per quanto riguarda i prezzi delle tessere. Tessere che torneranno a essere “tipo bancomat”, di plastica, così da rimanere nelle collezioni dei singoli tifosi che avevano storto il naso per la dematerializzazione. NELLA FOTOGALLERY LE TABELLE DEI PREZZI

PREZZI INVARIATI – La campagna intitolata “È Ora” ha subito qualche minimo ritocco, quasi sempre al ribasso, perché – ha spiegato Marco Zamberletti – i prezzi degli abbonamenti sono stati parametrati a quello dei biglietti. «I nostri tifosi sono un valore aggiunto e l’area ticketing è la seconda per il club dal punto di vista degli introiti. Abbiamo avuto una percentuale di riempimento superiore all’85% nonostante la “gabbia” ospiti spesso vuota che incide su questo dato. E nonostante la squadra non sia andata bene, Varese è tra le migliori cinque di LBA per incassi e media spettatori».

LE NOVITA’ – Ecco quindi quali saranno le novità previste dal nuovo piano abbonamenti. Due aumenti toccano i parterre ma soltanto per la (ambita) prima fila e per 25 posti di Parterre Exclusive posizionati nella zona sud, accanto all’ingresso principale.

Una variazione significativa è in galleria: le prime file rimangono standard, le 8 retrostanti (Galleria Silver) avranno un prezzo inferiore, un vero e proprio livello di ingresso a costi molto popolari. Sparisce invece uno spicchio di Tribuna Silver che era posizionato sotto la Galleria A: chi era abbonato in quel piccolo settore può scegliere se restare (a prezzo di Tribuna Gold) o se trasferirsi in un altro spazio Silver.

LE AGEVOLAZIONI – Resta la scontistica per gli Under 18 e per gli iscritti a “Il Basket Siamo Noi”. Le novità sono tre ritoni, ovvero le agevolazioni per gli studenti universitari, quelle per i tifosi più stagionati (gli over 65) e quelle per le famiglie di almeno quattro persone.

DOVE E QUANDO – Da lunedì 16 oltre alla vendita online (confermato il partner Vivaticket che diventa anche gold sponsor della società) aprirà quella “fisica” al palazzetto, all’interno della sala hospitality “Irca” accanto all’ingresso principale del parterre.

La prima fase dura da lunedì 16 a sabato 21 giugno e riguarda sia i vecchi abbonati che devono confermare il proprio seggiolino, sia per i nuovi: il 24 e 25 giugno i vecchi abbonati che vogliono cambiare posto lo potranno fare mentre il 27 e 28 ci sarà la vendita libera senza prelazione.

Da lunedì a venerdì l’apertura sarà 17-20, sabato dalle 10-30 alle 13 e dalle 15 alle 18 mentre solo venerdì 27 l’orario sarà 10-15). A settembre ci sarà un seconda fase tra lunedì 8 e sabato 13.

PILLOLE DI CAMPAGNA ABBONAMENTI

– Il lancio della campagna è servita anche a presentare il nuovo responsabile dell’area ticketing della società, Filippo Buttarelli.

– Lo scorso anno gli abbonati paganti erano 2.061. Le tessere totali 2.408 (ma nel novero contano quelle inserite nei contratti di sponsorizzazione)

– In arrivo un nuovo software dedicato ai tifosi che servirà soprattutto a garantire un programma di fidelizzazione con la possibilità di accumulare punti premio per successive agevolazioni

– Le aziende che hanno noleggiato lo skybox lo scorso anno dovrebbero tutte rinnovare il contratto. Nel 2024-25 gli introiti sono stati nell’ordine dei 100mila euro.

– Chi deve usufruire delle agevolazioni e opta per l’acquisto online deve inviare una e-mail all’indirizzo biglietteria@pallacanestrovarese.it. La stessa casella mail è attiva per tutte le informazioni e le richieste del caso.

– Il software utilizzato per vendere e registrare gli abbonamenti è nuovo: qualche piccolo intoppo il primo giorno potrebbe essere “fisiologico”.

– Varese è stata scelta dalla Legabasket, insieme a Milano, Trento e Reggio Emilia, per far parte della “cabina di regia” per le tematiche di ticketing.

– Oltre a un coupon (10%) per il merchandising della società, agli abbonati saranno consegnati tagliandi sconto da spendere in diverse attività del territorio.