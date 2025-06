Primo weekend d’estate a Santa Maria Maggiore tra folklore e arte con la mostra dedicata a Emilio Sommariva

Oltre al Weekend del Folklore nel fine settimana alle porte Santa Maria Maggiore sarà protagonista di un appuntamento con l’arte e la fotografia. Verrrà inaugurata, infatti, la nuova mostra di Fondazione Rossetti Valentini dedicata al fotografo e pittore Emilio Sommariva. Sabato 28 giugno alle ore 17 è in programma l’inaugurazione, presso la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, della mostra dal titolo “Emilio Sommariva. La Valle Vigezzo nella fotografia e nella pittura” sarà visitabile dal 29 giugno al 2 novembre (fino al 7 settembre da martedì a domenica h. 10-12.30/16-18, dal 13 settembre al 2 novembre solo sabato e domenica). Ingresso con offerta minima 4€.

La mostra intende proporre un approfondimento sul profondo legame che Emilio Sommariva aveva con la Valle dei Pittori, dove ha soggiornato a lungo. Più volte i suoi scatti fotografici hanno immortalato i paesaggi della Valle Vigezzo, così come i suggestivi scorci montani sono stati ispirazione per la sua pittura.

Dipinti e fotografie, dunque, in una mostra inusuale che racconterà i legami con i luoghi e le relazioni con

gli artisti, in particolare con Carlo Fornara, Enrico Cavalli e i fratelli Rastellini, le cui opere sono state più

volte documentate dalle fotografie di Sommariva. Le immagini ospitate alla Belle Arti provengono dal Fondo Emilio Sommariva della Biblioteca Nazionale Braidense. La mostra è realizzata in collaborazione con la Pinacoteca di Brera – Biblioteca Nazionale Braidense. Informazioni e dettagli su www.fondazionerossettivalentini.it e sui canali social della Fondazione.

Il 28 e 29 giugno a Santa Maria Maggiore è anche tempo di Weekend del Folklore: la manifestazione, nata nel 2022 per festeggiare i primi 100 anni del Gruppo Folkloristico della Valle Vigezzo, si è ormai consolidata – grazie all’impegno degli organizzatori – quale appuntamento fisso dell’inizio estate vigezzina.

Sabato 28 dalle ore 10 i membri del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo passeggeranno in abiti tradizionali lungo vie e vicoli di Santa Maria Maggiore, per un emozionante salto nel passato tra fine ‘700 e inizi ‘800. Alle ore 11 inaugurazione e visita guidata della mostra a cura di Mariavittoria Gennari “Da fèmna a fèmna”, allestita nel “Locale costumi e tradizioni vigezzine”, al secondo piano della Casa del Profumo. Seguirà un aperitivo a km0 (la mostra rimarrà visitabile nei weekend dal 5 luglio al 31 agosto). La giornata di sabato 28 giugno si chiuderà nel Parco di Villa Antonia alle ore 21 con il coinvolgente spettacolo del Gruppo Folcloristico Federico Angelica – Danzerini di Aviano A.P.S. (Pordenone).

Domenica 29 giugno è la giornata clou del fine settimana dedicato al folklore: la sfilata di gruppi nazionali e internazionali porterà a Santa Maria Maggiore colori e suggestioni anche dalla vicina Svizzera.

Alle ore 10 è fissata la partenza da Piazza Gennari dei 400 partecipanti che sfileranno in tutto il centro

storico. Alle ore 11 la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale, al termine della quale i gruppi allieteranno con

musiche e balli il centro di Santa Maria Maria Maggiore. Dalle ore 15.30 il ritrovo è nel Parco di Villa

Antonia per un pomeriggio di festa, con musiche e danze. Nell’area sarà allestita anche una Piccola Osteria,

in cui – immancabili – saranno in degustazione i golosissimi stinchèet.

La stagione degli eventi di Santa Maria Maggiore proseguirà con l’inaugurazione della mostra “Carlo Mattei, ultimo erede della tradizione artistica vigezzina”, curata dalla storica dell’arte Prof.ssa Annie-Paule Quinsac e ospitata presso il Centro Culturale Vecchio Municipio, Piazza Risorgimento.

Il taglio del nastro è in programma alle 17.30 di sabato 5 luglio; a seguire l’esposizione sarà visitabile fino

al 19 ottobre.

WEB: www.santamariamaggiore.info

SOCIAL: www.facebook.com/santamariamaggioreturismo – www.instagram.com/santamariamaggiorevallevigezzo/