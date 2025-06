Proseguono a Rescaldina i lavori di asfaltatura

Proseguono i lavori di asfaltatura finanziati lo scorso con l’applicazione dell’avanzo di bilancio a Rescaldina. Gli interventi sono partiti da via Castellanza, individuata come prima arteria su cui intervenire «per evitare di eseguire altrimenti riparazioni tampone costose», come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Moschetto

La riasfaltatura ha poi interessato via S. Erasmo, largo Amigazzi, via Tintoretto, via Concordia, via Bassetti e via Veneto, il rialzo tra via Grossi e via Bozzente e quello tra via Matteotti, via Monte Grappa e via Montello e i marciapiedi di via Aldo Moro.

«Gli interventi messi a gara – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Moschetto – comprendono inoltre la realizzazione di due rialzi su incroci attenzionati dal comando di Polizia Locale considerando la pericolosità che è emersa dalle analisi degli incidenti rilevati e dalla relativa gravità. In ultima battuta saranno sistemati i marciapiedi. Sono presenti criticità su altre vie del paese per le quali saranno eseguite riparazioni e valutati successivi interventi di rifacimento sempre compatibilmente con le disponibilità economiche e con tutte le altre priorità che sono note nei diversi ambiti seguiti dagli uffici e dall’amministrazione, quali ad esempio le manutenzioni dei tanti edifici facenti parte del patrimonio comunale, le scuole, gli impianti sportivi. I disagi conseguenti agli interventi dovrebbero rimanere contenuti».

Foto di archivio