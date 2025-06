Protocollo tra sistema accademico e ospedali per definire le nomine dei medici

È in arrivo un nuovo protocollo sui rapporti tra mondo accademico e sistema ospedaliero, che devono essere paritari e fondati sulla corresponsabilità anche per le nomine.

Lo ha annunciato l’assessore al welfare Guido Bertaso rispondendo, durante il question time, all’interrogazione della consigliera Carmela Rozza (PD) in cui chiedeva :“se non ritenga che anche per i ruoli di direzione principali si debba accedere attraverso concorsi pubblici, anche regionali”.

Nelle premesse del documento si faceva infatti riferimento a una nomina avvenuta senza procedura concorsuale presso la Fondazione IRCCS Cà Granda-Ospedale Maggiore-Policlinico. Procedure di selezione più chiare e lineari – precisava l’interrogazione- sono necessarie anche al fine del rientro in regione di molti medici che attualmente svolgono la professione all’estero.

L’Assessore al Welfare, Guido Bertolaso ha confermato che su alcune situazioni Regione ha già espresso perplessità e avviato interventi e, per quanto riguarda il reclutamento, ha confermato che è in arrivo il nuovo protocollo sui rapporti tra mondo accademico e sistema ospedaliero, che devono essere paritari e fondati sulla corresponsabilità anche per le nomine. “Iniziative, tra cui concorsi e temporanee chiamate dirette – ha aggiunto Bertolaso – sono state avviate anche per favorire il rientro dei medici dall’estero”.