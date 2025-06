“Provincia inferno?”: il rap varesotto avrà voce a Materia

Non è solo un live, e nemmeno una tavola rotonda. Provincia inferno? – Gli stati generali del rap è l’incontro, organizzato con Black World Empire, per un confronto tra voci, stili e traiettorie dell’hip-hop varesotto.

Sul palco di Materia, venerdì 27 giugno, ore 21, saliranno Kaso, Giostra, Teoz e Solo (e altre guest, come Mantesam) per parlare di rap di provincia e suonarlo dal vivo, con DJ Ras Tony alla console.

Non è la prima volta che il rap di provincia si prende la scena nella nuova sede di VareseNews: dopo aver avuto come protagonisti artisti come gli OTR (ascolta qui la “pillola” della serata) o This Gelo, a maggio una serata aveva chiuso il laboratorio di Varese Corsi condotto da Giostra (e con ospite per una lezione una voce storica come quella d Kaso), ora di nuovo sul palco insieme a due nomi emergenti della scena, Solo, il cui singolo ha dato nome alla serata, e Teoz, fresco di EP.

La serata sarà strutturata in due momenti: prima un talk con gli ospiti e poi l’esibizione, in stile “open-mic”: sarà un modo per fare il punto su una cultura musicale che cambia, si evolve, e continua a dire qualcosa anche lontano dai riflettori.