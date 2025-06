Puntino e altre storie in scena nel giardino di Amaltheatro ad Angera

Domenica 29 giugno alle ore 16.30 il Teatro dei burattini di Varese è ospite di Amaltheatro per raccontare tante storie in kamishibai

Il giardino di Amaltheatro a Barzola di Angera ospita il Teatro dei burattini di Varese nel pomeriggio di domenica 29 giugno per la messa in scena di Puntino e altre storie, raccontate con il kamishibai.

Per l’occasione il cancello pedonale di via ai prati 7 sarà aperto a bambini, famiglie e appassionati di teatro in modo che possano assistere agli spettacoli in programma dalle ore 16.30.

L’ingresso è per tutti a 5 euro.

È consigliata la prenotazione scriveno a info@amaltheatro.org oppure al 335 8771173.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Angera.