Quando il cibo racconta chi siamo: il gusto come identità e visione del futuro

Il cibo non è solo nutrimento, ma anche racconto, identità, cultura. È con questa consapevolezza che mercoledì 4 giugno alle 21.00 a Materia Spazio Libero si terrà un incontro pubblico a partire dal libro Il senso buono di Anna Prandoni, giornalista, scrittrice e voce autorevole del panorama gastronomico italiano.

La serata sarà un’occasione per riflettere sull’evoluzione del linguaggio del cibo e su come, oggi più che mai, la narrazione gastronomica si intrecci con il nostro modo di leggere il mondo. A dialogare con l’autrice ci sarà la giornalista di Varesenews Stefania Radman, insieme a ospiti provenienti dal mondo gastronomico locale.

Il libro, pubblicato da Cinquesensi, propone un percorso attraverso parole e pratiche che hanno segnato — e stanno trasformando — il modo in cui parliamo di cucina e alimentazione. Una riflessione che va oltre le mode e le classificazioni di comodo, per restituire profondità e complessità a un lessico spesso banalizzato.

Durante l’incontro si parlerà del cambiamento delle professioni legate al gusto: cuochi, narratori, artigiani e comunicatori del cibo non sono più figure isolate ma parte di un ecosistema culturale e sociale in continua evoluzione. In gioco c’è non solo il modo in cui mangiamo, ma anche come scegliamo di rappresentarlo, con quali parole, con quali immagini, e in quali spazi.

Incontro promosso da Anche Io Aps