Quasi 800mila Euro per i comuni del Varesotto colpiti dal maltempo a luglio 2023

Oltre 51 milioni di euro sono stati stanziati dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Dipartimento della Protezione Civile, per rimborsare i danni causati dal maltempo che nel luglio 2023 ha flagellato la Lombardia, provocando gravi allagamenti, grandinate e raffiche di vento di eccezionale intensità. Le risorse, che interessano 183 Comuni, sono distribuite su tutte le province lombarde. Alla provincia di Varese è stata destinata una somma complessiva pari a 793.636 euro.

I fondi destinati ai comuni del Varesotto

Cislago

Il comune di Cislago riceve circa 18.158 euro, ripartiti su quattro interventi. Tra questi, la sostituzione di tre cupole dei lucernari nella scuola secondaria “A. Moro” (1.543 euro), la sostituzione di specchi e segnaletica stradale (3.072 euro), il ripristino dell’impianto solare della scuola dell’infanzia “Primi Passi” (5.930 euro) e il rifacimento delle scossaline del municipio (7.612 euro). Tutti gli interventi risultano già ultimati.

Fagnano Olona

A Fagnano Olona andranno complessivamente circa 33.753 euro: 3.041 euro per la sostituzione di due lucernari all’asilo nido di via Magenta, intervento già completato, e 30.712 euro per la sostituzione dei lampioni a LED su tutto il territorio comunale, programmata entro il 2025.

Gallarate

Il Comune ha ricevuto un contributo di 1.952 euro per la messa in sicurezza del percorso di accesso alla scuola di via Tenca. Anche in questo caso, i lavori sono già conclusi.

Gerenzano

È previsto il rifacimento del manto di copertura dell’auditorium, biblioteca e centro educativo. Sebbene non sia specificata la cifra assegnata nel dettaglio, l’intervento rientra nel pacchetto delle opere approvate.

Gorla Minore

Due gli interventi a Gorla Minore per un totale di circa 44.330 euro. Il primo riguarda lavori su elementi non strutturali pericolanti nella scuola secondaria “A. Manzoni” (6.039 euro), mentre il secondo comprende la sostituzione del parquet sportivo della palestra di via Diaz e altre manutenzioni alle coperture (38.291 euro).

Lonate Ceppino

Il Comune ha ottenuto fondi per il ripristino della copertura della scuola “De Amicis” di via Molteni. La cifra precisa non è indicata, ma l’intervento è stato approvato.

Oggiona con Santo Stefano

Finanziato con 3.050 euro il ripristino del tetto del centro anziani nella località Santo Stefano. L’opera risulta conclusa.

Origgio

A Origgio sono destinati complessivamente 48.565 euro: 30.000 euro per la manutenzione del tetto di un immobile comunale in via Manzoni, e 18.565 euro per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della scuola media di via ai Boschi, compresa la sostituzione di lucernari e pannelli fotovoltaici.

Saronno

Importanti i fondi destinati a Saronno, che riceve 230.000 euro. Di questi, 50.000 euro sono stati utilizzati per il ripristino del tetto del municipio e 180.000 euro per il rifacimento delle coperture danneggiate di diverse strutture comunali: centro smaltimento rifiuti Econord, SERT di via Varese, cimitero di via Milano e Villa Gianetti.

Solbiate Olona

Sono 6.176 euro i fondi assegnati a Solbiate Olona per la sostituzione di lampade e dispositivi guasti dell’illuminazione pubblica, oltre che per la messa in sicurezza della scarpata presso il pratone in valle.

Uboldo

Infine, al Comune di Uboldo sono stati destinati 9.446 euro per lavori presso la scuola di via A.M. Ceriani, che comprendono la riparazione degli azionamenti, la sostituzione di serramenti e di pannelli crollati dei controsoffitti.