Quattro serate di festa a Malnate con street food e musica

Da giovedì 10 a domenica 13 luglio nel parcheggio delle scuole medie di via Gasparotto, al via la prima edizione di un evento estivo tra sapori, concerti e convivialità

Sapori d’estate, musica e socialità: per la prima volta il Comune di Malnate organizza un evento dedicato allo street food e al divertimento serale, pensato per tutte le età e i palati. Da giovedì 10 a domenica 13 luglio, dalle ore 17.00 fino a mezzanotte, il parcheggio delle scuole medie di via Gasparotto si trasformerà in un vivace spazio all’aperto con food truck, area tavoli, musica dal vivo e possibilità di asporto.

L’offerta gastronomica sarà ampia e variegata: braceria argentina, arrosticini, specialità a base di pesce, carne equina, proposte gourmet, cocktail di qualità, birre artigianali e stand dolci. Un’occasione per assaporare piatti di strada provenienti da diverse tradizioni culinarie, in un contesto informale e festoso.

Ad accompagnare l’esperienza gastronomica, ogni sera sarà animata da eventi musicali: si partirà con il tributo agli 883 e Max Pezzali, seguito da una serata dedicata a Vasco Rossi, un dj set con i successi degli anni ’90, e infine un omaggio ai Queen.

A sottolineare l’iniziativa è l’assessora ai giovani Carola Botta: «Un evento richiesto a Malnate. Insieme ad un gruppo di giovani è nata l’idea e la voglia di proporre qualcosa di diverso, che potesse accontentare un ampio pubblico, e da qui abbiamo iniziato a lavorare. Il risultato? Grazie a Italia on The Road, cibo da strada e al prezioso lavoro dell’ufficio politiche giovanili, siamo riusciti a portare questo evento sul nostro territorio. L’obiettivo è quello di riproporre l’appuntamento, annualmente, inserendo altri food truck e band. Ora tocca a voi, cittadini Malnatesi e non. Vi aspettiamo numerosi!».