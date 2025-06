Quattro “varesini d’adozione” ai Mondiali di basket under 19

Non c’è l’Italia ma ci sono quattro “varesini”, seppure di adozione, ai Mondiali di basket maschili di categoria under 19 che scattano sabato 28 giugno a Losanna, in Svizzera, e proseguiranno sino a domenica 6 luglio, giorno della finale.

Due le nazionali che gli appassionati delle Prealpi possono seguire con attenzione, il Camerun e l’Argentina, e il motivo è presto detto. Tra i convocati della compagine africana c’è il trio “griffato” Varese Academy mentre nell’albiceleste milita uno dei prospetti più attesi tra quelli in forza a Pallacanestro Varese.

LEONI INDOMABILI – L’Academy presieduta da Gianfranco Ponti e diretta da Fabio Colombo ha mandato a Losanna ben tre giocatori. Amadou Seini è quello forse più atteso: il pivot del 2007 – alto 2,16 – vanta già presenze in gare ufficiali con la nazionale maggiore dei Leoni Indomabili ed è senza dubbio un punto di forza della squadra. Interessante la chiamata di Ronnie Ewanke, ala forte di 2,08, convocato nonostante abbia un anno in meno. Il gruppo è completato dalla guardia Benjamen Nantah che è l’unico al limite massimo di età (2006).

«Per una società come la nostra è una grande soddisfazione avere in campo tre atleti in una competizione di questo livello – spiega Fabio Colombo – ma è anche il coronamento del lavoro di sviluppo portato avanti in questa stagione dai nostri tecnici a partire da Federico Danna».

GARRA ALBICELESTE – L’Argentina è uno dei “serbatoi” delle giovanili di Pallacanestro Varese che, probabilmente, aggiungerà la guardia-ala Mauro Villa come quinto giocatore di passaporto italiano alla prima squadra di Kastritis. A Losanna la presenza biancorossa sarà affidata a Ivan Prato, il pivot di classe 2007, alto 2,08, che non ha ancora completato il periodo di formazione per giocare (da italiano) in Serie A. Prato però gode di grande considerazione e ha già preso parte ai tornei Next Gen organizzati nell’ambito dell’Eurolega.

ITALIA ASSENTE – A seguire il giovane connazionale a Losanna ci sarà anche Luis Scola che, tra l’altro, è tra i testimonial della FIBA. Chi invece non ci sarà è l’Italia, la cui ultima presenza ai Mondiali U19 risale al 2017 in un’edizione trionfale per gli azzurri che, un po’ a sorpresa, centrarono la medaglia d’argento dietro al Canada di R. J. Barrett e davanti agli USA. Di quel gruppo facevano parte, tra gli altri, il fresco campione d’Italia Alessandro Pajola e gli ex varesini Guglielmo Caruso e Leonardo Okeke.