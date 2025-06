Quattro venerdì di musica a Materia: da Hierbamala al canto senza palco, passando per il film su Mia Martini

Il venerdì sera, a Materia, è il momento della musica. Anche a luglio, lo spazio di via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro dedica la serata settimanale all’ascolto – e a volte anche al canto e al cinema – con quattro appuntamenti molto diversi tra loro, ma uniti dalla volontà di raccontare, suonare, ricordare.

Tutti gli appuntamenti cominciano alle ore 21. L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione.

HIERBAMALA

Si parte venerdì 4 luglio con la Hierbamala, storica formazione varesina nata nel 1997, in equilibrio tra reggae italiano, soul, rocksteady e vibrazioni triestine e balcaniche. La band si racconta dal vivo in un’intervista musicale, con il calore di chi ha attraversato decenni senza mai smettere di muoversi.

DOVE SI CANTA

L’11 luglio si canta. Tutti. Anche chi non ha mai cantato. Insieme a Sole Voci si abbattono le barriere tra artisti e spettatori: si impara una canzone insieme, si canta in armonia, ci si ascolta. Non serve nulla se non la voglia di mettersi in gioco. Dopo Volevo essere un duro di Lucio Corsi, quale sarà la prossima canzone?

BELIEVE: IL BLUESMAN FABRIZIO POGGI

Il 18 luglio tocca a Fabrizio Poggi, armonicista blues di fama internazionale, già candidato ai Grammy, che porta a Materia le pagine del suo libro Believe. In compagnia di Enrico Polverari alla chitarra, Poggi condividerà storie e canzoni che hanno segnato la sua vita, dalle difficoltà iniziali alla candidatura ai Grammy. Modera Marco De Crescenzo, giornalista.

IO SONO MIA: IL CINEFORUM DEDICATO A MIA MARTINA

Si chiude il 25 luglio con il cineforum musicale dedicato a Mia Martini, voce potente e fragile, talento schiacciato e rinato mille volte. In proiezione Io sono Mia, film del 2019 con Serena Rossi nei panni dell’artista, scomparsa trent’anni fa a Cardano al Campo. La serata sarà introdotta e moderata da Raffaele Piscopiello.

