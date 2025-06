Quella “Gazzetta” rimasta in edicola, dopo la morte di Benedetto Rogeleri travolto e ucciso a Gallarate

In via Forze Armate, a Gallarate, c’è un messaggio appeso a un albero: è un ricordo di Benedetto Rologeri, il 77enne travolto e da un’automobilista e morto in ospedale dopo un estremo tentativo di salvarlo in ospedale.

Sotto al foglio di carta, una copia della Gazzetta dello Sport, simbolo di una quotidianità spezzata.

«Ogni mattina le stesse cose, d’abitudine… Si esce di casa, a piedi si va in edicola a prendere il giornale, due chiacchiere… poi a prendere il pane, un caffè… Oggi no, qualcun altro ha deciso per Lei… il giornale è rimasto in edicola».

È l’immagine di una tragedia della strada, una tra le tante, si potrebbe dire, finché non si è coinvolti più direttamente. Come è accaduto a tante altre famiglie segnate da lutti, anche nella zona tra via Torino e via Forze Armate. La prima è una delle più pericolose a Gallarate, statisticamente, la seconda invece – con la doppia carreggiata – invoglia a schiacciare sull’acceleratore. I mazzi di fiori e gli altarini poco lontano ricordano il ragazzo stritolato da un camion che svoltava.

In questo caso le indagini sono in corso: i carabinieri hanno sequestrato il veicolo e il cellulare del giovane neopatentato che ha travolto Rologeri, probabilmente sulle strisce (l’ipotesi di reato, che scatta in automatico, è di omicidio stradale).

Nel frattempo anche questo ultimo drammatico episodio riaccende l’attenzione sul tema generale della sicurezza stradale, a fronte anche del fatto che la segnaletica orizzontale in zona è piuttosto carente, comprese le strisce pedonali dove è avvenuto l’incidente. È stato un tema che alcuni hanno subito citato e che è stata ripresa anche dalle opposizioni.