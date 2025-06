“Questi medici si meritano una foto”, parola di paziente dell’ambulatorio di diabetogia di Varese

Egregio Direttore,

Dopo la nota di merito relativa all’ospedale di Cittiglio reparto medicina generale, da voi cortesemente pubblicata qualche mese fa a mia firma, devo nuovamente segnalare un episodio positivo che mi è capitato questa volta presso l’ospedale di Circolo di Varese dove vado spesso per essere curato dalle mie numerose patologie. Mi riferisco in modo specifico all’ambulatorio di Diabetologia di cui è attualmente responsabile la brava dottoressa Cristina Romano sempre gentile e disponibile nonostante i grandi impegni.

Merito anche ai suoi competenti collaboratori ed in particolare al Dottor Domenico Gangemi, molto preparato e cordiale e alle infermiere Daniela Raccagni e Monica Bossi che in poco tempo mi hanno fatto arrivare un sensore per la misurazione della glicemia e mi hanno insegnato ad usare le penne per le insuline giornaliere, con molta pazienza.

Ebbene dire a loro grazie è poca cosa per quello che stanno facendo sia per me che per tutti i pazienti numerosi.

Pertanto è inutile continuare a dire che la sanità non funziona quando invece ci sono molti episodi che dimostrano il contrario. Esser trattati con umanità ti aiuta a guarire o perlomeno ad attutire concretamente le proprie sofferenze.

Un ringraziamento a tutti i componenti dell’ambulatorio di Diabetologia dell’ospedale di Varese e in particolar modo alla Dottoressa Cristina Romano.