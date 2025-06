Quinzano celebra i patroni tra tornei, fuochi d’artificio e piatti tipici

Il 28, 29 e 30 giugno a Quinzano San Pietro si festeggiano i santi patroni con un ricco programma di eventi tra sport, gastronomia, fede e spettacoli per tutte le età

Torna l’appuntamento più atteso dell’inizio estate a Quinzano San Pietro: la festa patronale dei SS. Pietro e Paolo, in programma il 28, 29 e 30 giugno, animerà il paese con tre giorni di eventi tra sport, cucina, intrattenimento e momenti religiosi.

Si parte con il calcio e il ricordo di Bruno

Il via sabato 28 alle ore 17 con il torneo di calcio per bambini nati tra il 2014 e il 2018. La sera, alle 21, si disputerà la finale del Torneo di Calcio a 7 “In memoria di Bruno”, un momento sentito per ricordare un caro amico del paese. Ad accompagnare la serata, l’apertura del punto ristoro: aperitivi dalle 18 con spritz e gin tonic, e cucina attiva dalle 19.30 con tagliatelle al cinghiale, grigliate miste, super hamburger e panini con la salamella.

Domenica tra giochi, picnic e fuochi d’artificio

Domenica 29 giugno si inizia alle 10.45 con la Santa Messa Solenne, seguita da un picnic comunitario nel parco. Il pomeriggio sarà all’insegna del divertimento con “Quinzapark”, il parco giochi per tutte le età, e le finali del torneo di beach volley.

La serata porta in tavola specialità di pesce: spaghetti allo scoglio, baccalà con polenta e molto altro, sempre a partire dalle 19.30. A chiudere la giornata, alle 22.30, il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Lunedì sera, il momento della memoria

Lunedì 30 giugno alle 20.30 è prevista la Santa Messa in ricordo dei defunti, seguita dalla processione che attraverserà le vie del paese, accompagnata dalla comunità in raccoglimento.

Tradizione, comunità e condivisione

Organizzata dal Gruppo Oratorio di Quinzano insieme agli Amici del Bruno, la festa patronale è un momento di forte aggregazione per la frazione, tra spiritualità, svago e memoria condivisa. Un’occasione per ritrovarsi e vivere insieme l’inizio dell’estate, con il cuore rivolto alla propria terra e alle persone che la animano.