Ragazze e ragazzi delle Gerolamo Cardano in scena ad Arnate con “Il lago dei cigni”

Il laboratorio teatrale delle “Gerolamo Cardano” di Gallarate, Istituto comprensivo guidato dalla dirigente scolastica Germana Pisacane, ritorna ancora una volta in scena con lo spettacolo “Il lago dei cigni”, tratto dal celebre balletto con la musica di Tchaikovsky, scritto e diretto dall’instancabile professoressa Ileana Ridolfo.

Alunni di scuola primaria e secondaria per la prima volta insieme calcheranno le tavole del palcoscenico del Teatro Nuovo di Madonna in campagna, che aprirà le porte al pubblico il 26 giugno alle ore 20.30 per farci ancora una volta sognare ed emozionare.

Il laboratorio fa parte del Progetto PNRR “Emozioni a colori”, che ha coinvolto gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e i ragazzi della scuola media di entrambi i plessi Arnate e Madonna in Campagna. L’evento culturale avrà come ospiti d’onore Mirco Guida, cantante ed esperto musicale che farà ballare tutti con il suo medley a sorpresa, Gaia Bruna De Caro, appassionata di canto e teatro, che ci coinvolgerà con un monologo dedicato a Franca Viola, e Margherita Apicella, cantante studentessa del Conservatorio di Milano, che si esibirà con un brano degli Abba facendo da cornice all’opera teatrale e insieme duetteranno interpretando “La rondine” di Mango.

Agli ospiti d’onore si uniranno Riccardo Fontanarosa, che canterà un brano di Ermal Meta e il gruppo rock “EFFE4”, Edo, Richy, Sofia e Valerio, che ci stupiranno con “La canzone del sole” di Battisti. Fonici vincenti non si cambiano! Pertanto fonici della serata anche presso il teatro Nuovo saranno: Edoardo Poddi, Lucas Hu con Mirco Guida. Presenterà la serata la professoressa Maria Riccio, tutor di progetto, grande supporter della prof.ssa Ridolfo, con l’inedita collaborazione di Cinzia Spanò.

La dirigente scolastica Germana Pisacane interverrà a fianco dei ragazzi della sua scuola nella rappresentazione teatrale con un cameo a mo’ di morale della toccante e spettacolare storia di Odette e Siegfried.

La regia è ormai una garanzia! Regia della professoressa Ileana Ridolfo, esperta del progetto Teatro. Un ringraziamento particolare va all’artista del dipinto in locandina “La ballerina” di Bruno Ridolfo, noto pittore siciliano e papa’ di Ileana, (nella foto di apertura un particolare dell’opera) a don Paolo Stefanazzi e a don Andrea Florio.

Una nota di merito va all’ottima intesa con lo staff del Teatro Nuovo e alla preziosa collaborazione tra scuola, famiglie e parrocchie cittadine per i ragazzi che trovano nel teatro un modo diverso di esprimersi, di imparare, di socializzare, di arricchirsi culturalmente e di gestire le proprie emozioni. Il teatro mette sicuramente d’accordo tutti e include tutti e questo lo sanno bene la dirigente Pisacane e la professoressa Ridolfo forti sostenitrici del potere didattico-educativo del Teatro nelle scuole e di concetti chiave del teatro ovvero la paideia ( educazione ) e la catarsi ( purificazione emotiva ) dí aristotelica memoria