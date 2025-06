Reading Challenge 2025: al via la sfida estiva della Biblioteca di Busto Arsizio per giovani lettori

Torna a Busto Arsizio la Reading Challenge Giovani Lettori, l’iniziativa estiva che da tre anni anima la proposta culturale della Biblioteca comunale G.B. Roggia, coinvolgendo bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni in una vera e propria sfida… a colpi di libri. L’edizione 2025 prenderà il via ufficialmente il 25 giugno e si concluderà il 31 ottobre, con la cerimonia di premiazione fissata per sabato 29 novembre.

Rivolta agli iscritti alla Biblioteca, la Reading Challenge si configura come un percorso di lettura stimolante e variegato, con proposte per tutti i gusti. I partecipanti dovranno leggere almeno 5 libri appartenenti a 5 categorie diverse, scelte tra le 10 categorie proposte. L’iniziativa si pone come obiettivo quello di consolidare e incentivare l’amore per la lettura nelle fasce più giovani della popolazione.

«La Biblioteca si conferma ogni giorno come un punto di riferimento per un pubblico di tutte le età: anche i preadolescenti e gli adolescenti, a cui si rivolge la Reading Challenge, che fino a qualche tempo fa erano i meno presenti, ora affollano le sale loro dedicate e, cosa non scontata, leggono. Per noi la sfida è già vinta – dice l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli – Con la nuova edizione vogliamo incentivare ulteriormente questa tendenza positiva e arricchente per tutti. Invitiamo i ragazzi a partecipare a una sfida con se stessi, fatta però di carta, anche per tornare in contatto con la “materia” della parola e del pensiero».

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli iscritti alla Biblioteca: per iscriversi alla challenge è sufficiente compilare la scheda di partecipazione disponibile presso la Sezione Ragazzi. Il termine per l’iscrizione è fissato al 15 settembre.

Qui la locandina con le categorie e il regolamento della challenge

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca ai seguenti riferimenti: 0331 390390 o via mail: biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it

Foto di Petra da Pixabay