Regione Lombardia approva una mozione contro il blocco dei diesel Euro 5 e chiede misure alternative

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione presentata dalla Lega, volta a contrastare il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 previsto a partire dal 1° ottobre 2025 nei Comuni con oltre 30.000 abitanti, in attuazione delle normative europee per il miglioramento della qualità dell’aria.

La mozione, sottoscritta dal consigliere regionale della Lega Mauro Piazza e sostenuta dal collega di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, chiede al Governo l’istituzione di un tavolo tecnico-politico tra le Regioni del Bacino Padano e il Ministero dell’Ambiente, al fine di valutare soluzioni alternative alle restrizioni previste .

Il consigliere Mauro Piazza ha dichiarato che le attuali normative europee sulla qualità dell’aria rischiano di gravare eccessivamente su famiglie e imprese, senza prevedere adeguate soluzioni di transizione . Anche il consigliere Giacomo Zamperini ha sottolineato la necessità di misure graduali e incentivi strutturati per garantire una transizione ecologica sostenibile .

Il testo della mozione, approvata a maggioranza, impegna la Giunta a chiedere al Governo “di procedere con l’approvazione e attuazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria, individuando misure di competenza statale che definiscano in tempi brevi” soluzioni alternative al blocco dei veicoli Diesel Euro 5. E sollecita il Governo “ad aprire un dialogo con la Commissione Europea per valutare l’adeguatezza delle tempistiche imposte per il raggiungimento dei livelli di qualità dell’aria”.