Regione Lombardia rafforza il legame con la Baviera: Cattaneo in visita istituzionale a Monaco

Si consolida l’asse tra Lombardia e Baviera. Il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, ha effettuato oggi una missione a Monaco di Baviera per rinsaldare i rapporti istituzionali e gettare le basi di una nuova intesa di collaborazione.

Durante l’incontro presso la Cancelleria di Stato con Eric Beißwenger, ministro bavarese per gli Affari Europei e Internazionali, è stata ribadita la volontà congiunta di definire un accordo operativo (MoU) che rafforzi il dialogo avviato nell’ottobre 2024, con la firma della dichiarazione d’intenti tra l’assessore lombardo allo Sviluppo Economico Guido Guidesi e lo stesso Beißwenger.

Le due Regioni intendono ampliare la cooperazione in numerosi ambiti: dalle politiche di coesione alle strategie industriali, dall’agricoltura all’innovazione tecnologica. È stato inoltre condiviso il rilancio del coordinamento tra le cosiddette Power Regions of Europe, con un focus sulla necessità di mantenere in capo ai territori il ruolo centrale nella gestione dei fondi europei, opponendosi a un accentramento a livello statale.

Tra i temi affrontati anche la cooperazione internazionale allo sviluppo, con particolare riferimento all’Africa e alla ricostruzione in Ucraina, settori in cui Lombardia e Baviera puntano a sviluppare iniziative comuni, ispirandosi a modelli di collaborazione equa come il Piano Mattei.

Un altro passo concreto verso l’integrazione tra i due territori sarà l’istituzione di un Forum bilaterale Lombardia–Baviera, che si svolgerà a rotazione tra Milano e Monaco, e fungerà da spazio permanente di confronto su economia, start-up, automotive e intelligenza artificiale, con il coinvolgimento di atenei e realtà produttive.

«Il confronto di oggi conferma quanto sia fondamentale consolidare le relazioni tra regioni che condividono sfide e opportunità comuni. In un’Europa sempre più chiamata a trovare soluzioni concrete, la diplomazia subnazionale può rappresentare un modello efficace di collaborazione territoriale, capace di generare impatto reale su innovazione, sviluppo e competitività», ha affermato Cattaneo.

La giornata si è conclusa con la partecipazione del Sottosegretario a Air Cargo Europe, fiera internazionale del trasporto aereo e della logistica, ulteriore occasione per promuovere le eccellenze lombarde in un contesto europeo dinamico e interconnesso.