Remo Mazzetti è il nuovo presidente del Rotary club “La Malpensa”

Mercoledì 25 giugno, nell’affascinante e ricca di storia tenuta Borgo San Cristoforo a Oleggio, si è tenuta la cerimonia di cambio di presidenza del Rotary Club Busto Gallarate Legnano “La Malpensa” tra il presidente in carica Roberto Antonelli e il presidente per l’anno 2025/2026 Remo Mazzetti, già assistente del governatore e presidente / fondatore del Club Angera – Sesto Calende, che assumerà ufficialmente l’incarico il 1° Luglio.

Alla serata, iniziata con un aperitivo nella splendida location immersa nel verde di giardini e serre, orti e coltivazioni bio, hanno partecipato un centinaio di ospiti che hanno condiviso momenti di amicizia e di allegria.

Il momento principale dell’evento è stata la “cerimonia del passaggio di consegne”, che seguendo il tradizionale protocollo rotariano, ha visto un partecipe Antonelli ringraziare i membri del Club per la collaborazione avuta nel raggiungere tutti gli obiettivi del proprio anno rotariano oltre a presentare la serie di eventi che, insieme al proprio consiglio, ha organizzato per diffondere i valori rotariani e per cementare i rapporti tra i soci.

Il testimone, rappresentato simbolicamente dal collare è quindi passato, a Remo Mazzetti. Il nuovo presidente, durante il proprio discorso di insediamento, ha voluto condividere con i numerosi ospiti la propria emozione e l’impegno per mantenere sempre elevato il coinvolgimento dei membri e la consapevolezza dell’importanza dell’azione del Rotary Club sul territorio, rivolgendo, infine, un commosso ringraziamento alla moglie Laura.

Durante la serata è stata, inoltre, assegnata una “Paul Harris Fellow”(la più alta onorificenza istituita dal Rotary nel 1957 per ricordare il proprio fondatore Paul Harris) al socio Giambattista Gallazzi per l’impegno e la dedizione mostrata fin dal suo ingresso nel RotarAct. Il Club esprime un caloroso ringraziamento a Roberto Antonelli per l’impegno dimostrato ed i risultati raggiunti nel corso dell’anno e porge a Remo Mazzetti i migliori auguri per la sua presidenza.