Renesme, 19 mesi, scomparsa a Case Nuove: “Aiutateci a trovarla, è come una sorella per la sua piccola padrona”

Renesme, cagnolina di 19 mesi, incrocio tra chihuahua e pinscher, è scomparsa nel pomeriggio intorno alle 14.50 nella zona di Case Nuove.

Secondo i proprietari dell’animale, qualcuno potrebbe averla presa, forse in buona fede, non immaginando che per una bambina di 9 anni era come una sorella.

L’appello è accorato: si chiede la massima divulgazione affinché Renesme possa tornare a casa.

Per segnalazioni o informazioni:

Chiara: 349 352 4061

Samuele: 340 798 0577