Restaurati i cippi di Tradate dedicati agli Alpini caduti in Russia

I volontari dell’Associazione Memento, in collaborazione con Avalon Legnano, hanno effettuato un intervento di restauro e pulizia dei cippi commemorativi dedicati agli Alpini caduti in Russia, situati all’interno del giardino di Piazza degli Alpini a Tradate.

L’iniziativa si è svolta sabato 21 giungo in accordo con l’amministrazione comunale e ha visto l’impegno diretto dei volontari per oltre tre ore; i monumenti, da tempo bisognosi di intervento, sono stati riportati al loro stato originario attraverso una serie di operazioni mirate di pulizia e conservazione.

«Riteniamo fondamentale – commenta il referente di “Memento”, Nicolò Torrisi – prenderci cura dei luoghi della memoria, affinché non vengano dimenticati i valori di sacrificio e servizio che questi monumenti rappresentano. Con questo gesto, desideriamo onorare non solo gli Alpini ricordati dai Cippi, ma anche rafforzare il senso civico e il rispetto per il nostro patrimonio storico».