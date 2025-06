Rho, 30 giugno: si celebra la XX Giornata Nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza

La Giornata Nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza, che si celebra ogni anno il 28 giugno, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’incontinenza urinaria e fecale, sui disturbi del pavimento pelvico e sulle ulcere da decubito.

La giornata è un’occasione per parlare di incontinenza, un disturbo spesso sottovalutato e che può causare, nelle persone ansia, imbarazzo, allontanamento sociale e pregiudizio. Le patologie croniche del pavimento pelvico possono infatti incidere sulla qualità della vita; dunque, parlarne con i professionisti è il primo passo per accedere al miglior percorso di cura possibile.

Il team della Pelvic Unit dell’ASST Rhodense, un ambulatorio multidisciplinare, celebra la ricorrenza, mettendosi a disposizione dei cittadini con l’obiettivo di informare sui servizi che l’Azienda offre, in modo che le persone possano comprendere l’importanza di rivolgersi agli esperti e le opportunità di terapia. Il progetto, attivo in ASST Rhodense dallo scorso anno, si propone di fornire assistenza specializzata e completa per le persone affette da patologie legate al pavimento pelvico, sia con approcci conservativi sia con interventi chirurgici, mirando a migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso un percorso di cura integrato. Tra questi vi è la fisioterapia, che è una terapia non invasiva, di primo livello, nel trattamento e nella riabilitazione dell’incontinenza. La Pelvic Unit, inoltre, si avvale della collaborazione di diverse figure professionali specializzate che prendono in carico pazienti di entrambi i sessi per affrontare una vasta gamma di problematiche funzionali e post-chirurgiche. Attualmente l’ambulatorio Pelvic Unit offre assistenza ai pazienti con quattro slot di visita al mese, oltre a incontri mensili dedicati alla formazione continua e alla discussione dei casi clinici. Ciò permette ai pazienti di ricevere cure personalizzate e garantisce un approccio completo e interdisciplinare alla patologia.

Per celebrare la ventesima Giornata Nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza, il 30 giugno 2025 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il Presidio Ospedaliero di Rho Corso Europa, 250 – Area Accoglienza, si terrà una manifestazione, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare all’argomento. L’accesso è libero e non richiede alcuna prenotazione.