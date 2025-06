Riapre la Serra Tropicale: prima apertura estiva il 22 giugno a Comerio

Domenica 22 giugno, dalle 10.00 alle 12.00, torna ad aprirsi al pubblico la Serra Tropicale di Comerio, per la sua prima apertura estiva. Un’occasione speciale per ammirare le spettacolari fioriture di stagione in uno degli angoli più suggestivi del territorio varesino.

L’iniziativa, organizzata dagli Utopisti Tropicali, propone un percorso immersivo tra piante rare, colori intensi e atmosfere esotiche nel cuore della provincia. La visita si svolgerà in due turni da massimo 25 persone ciascuno, per garantire un’esperienza coinvolgente e rispettosa dell’ambiente.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite Eventbrite – Prima apertura estiva della Serra Tropicale di Comerio

L’appuntamento è pensato per appassionati di botanica, famiglie e curiosi di ogni età. Un viaggio verde tra profumi, colori e piante provenienti da ogni angolo del mondo.

Per informazioni:

info@utopiatropicale.it 340.7751511