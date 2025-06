Rifiuti ingombranti: il ritiro gratuito a domicilio ora è disponibile a Varese anche per associazioni, oratori e parrocchie

Una buona notizia per il mondo del volontariato e del sociale a Varese: anche le associazioni di promozione sociale (APS), le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni non riconosciute, gli oratori e le parrocchie potranno ora usufruire del servizio gratuito di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e delle grandi apparecchiature elettroniche (i cosiddetti RAEE, come vecchi frigoriferi, lavatrici, TV e simili).

Finora questo servizio era riservato solo alle utenze domestiche, ma grazie a un accordo tra il Comune di Varese e Impresa Sangalli, che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, è stato esteso anche agli enti che operano nel sociale.

«Con questa estensione del servizio – spiega l’assessora all’Ambiente Nicoletta San Martino – vogliamo venire incontro agli enti sociali che spesso collaborano con il Comune per sostenere le persone fragili. Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti può essere costoso per queste realtà: offrire loro un servizio gratuito significa aiutare chi aiuta, e allo stesso tempo promuovere un’economia più sostenibile e circolare».

COME FUNZIONA IL SERVIZIO

Il servizio è gratuito e disponibile per tutti gli enti che sono intestatari di una utenza TARI nel comune di Varese. Ogni ente potrà richiedere fino a due ritiri all’anno, con un massimo di 5 metri cubi di rifiuti per ogni ritiro.

Per accedere al servizio è necessario registrarsi compilando il modulo disponibile online. Una volta registrati, si riceverà via email un codice personale, da usare per prenotare il ritiro. Durante la prenotazione, bisognerà indicare quali e quanti rifiuti si intende smaltire. Dopo l’invio del modulo, si dovrà attendere la conferma della data del ritiro o, se necessario, di un sopralluogo da parte di Impresa Sangalli.