“Riflessioni”: la nuova stagione del Teatro Giuditta Pasta di Saronno

Si apre un nuovo capitolo per il Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Ieri sera il direttore artistico Andrea Chiodi ha presentato la stagione teatrale 2025-2026, in programma da settembre a maggio, nel corso di una conferenza stampa con tanto pubblico e molti ospiti.

La nuova stagione si intitola “Riflessioni”, un titolo che è insieme dichiarazione di intenti e invito alla cittadinanza a partecipare a un percorso culturale condiviso.

«Eccoci al terzo anno di un percorso partito da “Nuovi sguardi”, per passare alle “Immaginazioni”e ora maturi per alcune “Riflessioni” – detto Andrea Chiodi – Ci riflettiamo nei lavori teatrali che abbiamo visto e riflettiamo sui lavori teatrali che abbiamo visto. Riflettiamo sugli accadimenti del mondo e ci lasciamo riflettere nelle storie che abbiamo visto e che vedremo. Una stagione che ha il peso di tanti difficili ostacoli da superare, ma anche la voglia di continuare, attraverso quei nuovi sguardi pieni di immaginazioni, a riflettere».

Il nuovo cartellone propone otto mesi di spettacoli con grandi nomi della scena italiana, focus tematici, classici intramontabili, teatro contemporaneo, musica, comicità e commistioni tra cinema e teatro in un progetto culturale pensato per tutta la città.

Un programma vario e ricco

La stagione 2025-2026 comprende 15 spettacoli di grande prosa e prosa contemporanea; 10 spettacoli di intrattenimento, tre appuntamenti con la danza contemporanea ma anche teatro per le famiglie e per le scuole, eventi speciali legati a ricorrenze cittadine (tra cui il concorso lirico internazionale dedicato a Giuditta Pasta), laboratori teatrali, incontri di approfondimento nel foyer e sul territorio, incontri nelle scuole e laboratori dedicati al nuovo pubblico, in un dialogo continuo tra arte, intrattenimento e contenuti culturali.

I focus tematici

Il cartellone propone anche precisi focus tematici: ci sarà un omaggio a Molière, si metteranno in dialogo teatro e cinema, e sarà molto intenso lo sguardo femminile nella nuova scena teatrale italiana. Sul palcoscenico del teatro di Saronno spazio anche alla drammaturgia contemporanea, con compagnie pluripremiate, musica e danza, fra tradizione e innovazione.

La stagione sarà articolata in sei sezioni: Prosa, Contemporanea, Musica, Danza, Show e Teatro per famiglie, ognuna con il proprio percorso tematico.

I protagonisti

Sul palco, tra gli artisti che animeranno la stagione, nomi di spicco come Francesco Pannofino, Silvio Orlando, Laura Marinoni, Massimo Popolizio, Fausto Cabra, Tindaro Granata, Lucia Lavia, Antonio Latella, Angela Demattè, Ferdinando Bruni – solo per citarne alcuni. Non mancheranno i giovani protagonisti della regia teatrale e gli sguardi più innovativi della danza contemporanea.

Un progetto per la città

«La programmazione 2025-2026 ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale della città, tangibile ed intangibile, promuovendo la crescita culturale della comunità locale – sottolinea ancora Andrea Chiodi – Vogliamo rafforzare l’immagine di Saronno come centro culturale attrattivo per i territori limitrofi e come luogo in grado di ospitare eventi culturali di alto livello. Un prodotto culturale riconoscibile e di elevata qualità, capace di stimolare l’interesse di un pubblico anche extra-provinciale ed extra-regionale».

Il cuore della cultura a Saronno

La conferenza stampa, organizzata nel giardino del teatro, è stata molto partecipata. A seguire la presentazione anche la neoeletta sindaca Ilaria Pagani, ex amministratori come Augusto Airoldi e Laura Succi che hanno investito tanto sul teatro di Saronno, il presidente della Fondazione Giuditta Pasta Tino Volpi e il Cda, Enrico Cantù, di Cantù Assicurazioni, uno dei principali sponsor del teatro. «Una bellissima serata, così partecipata ci fa ben sperare – ha concluso Andrea Chiodi – L’augurio è che si capisca il pensiero che sta sotto la nuova stagione e che il pubblico venga, si confronti, ci scriva, che ci sia un rapporto vero e importante con il pubblico».