Rimpasto di giunta a Biandronno: entra l’assessore all’edilizia esce quello a sport e giovani

Era stata annunciato e ora è diventata realtà con il decreto formato dal Sindaco di Biandronno Massimo Porotti. Nel rimpasto di giunta entra Elena Soave ed esce Camilla Andreatti.

Il sindaco ha deciso di affidare a un assessore dedicato il complesso ambito dell’urbanistica, edilizia pubblica e privata. Si tratta di un assessore esterno al consiglio comunale “con un profilo professionale adeguato al ruolo per favorire un migliore espletamento delle funzioni assegnate”.

Per far posto a nuovo tecnico è stato tolto l’incarico assessorile a Carla Andreatta che mantiene comunque politiche giovanili, sport e tempo libero da consigliere.

La scelta è caduta su una donna per la disposizione secondo cui il numero dei componenti della Giunta per il Comune di Biandronno è di 4 assessori dei quali almeno 2 di sesso maschile o femminile.

Massimo Porotti mantiene le deleghe commercio, personale, politiche giovanili, sport e tempo libero.

Il commento di Pietro Parola di Biandronno Più

La notizia del nuovo assessore viene commentata da Pietro Parola , del gruppo di opposizione Biandronno Più: « Durante la campagna elettorale abbiamo detto chiaramente che nella maggioranza mancavano competenze su questi argomenti. Per governare bene, serve conoscere i problemi del paese. Affidare al Sindaco la responsabilità dei lavori pubblici, dell’urbanistica e dell’edilizia privata ha dimostrato quanto dicevamo. I fatti emersi durante l’ultimo Consiglio Comunale ci hanno dato ragione: il paese è rimasto fermo e i soldi a bilancio non sono stati né impegnati né spesi per progetti utili alla comunità. Il nostro lavoro come opposizione in Consiglio ha messo in luce la debolezza di questa maggioranza, che ora cerca di correre ai ripari.

Noi vogliamo che Biandronno sia amministrato da chi ci vive, da chi ha a cuore il paese. Oggi, su cinque membri della Giunta comunale, solo uno risiede a Biandronno. E ora entra anche un assessore esterno che nessuno ha votato. È davvero questo ciò che volevano i cittadini?»