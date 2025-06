Rino Gattuso si presenta come ct della Nazionale: “Spero di riportare l’Italia al Mondiale”

“È un sogno che si avvera e spero di essere all’altezza. So che non è facile ma nella vita di facile non c’è nulla. Sappiamo che c’è tanto da lavorare ma c’è anche la consapevolezza di dover fare un grande lavoro. C’è poco da dire e tanto da lavorare, da andare in giro, riuscire a tramettergli cose positive. Sento dire che da anni non abbiamo talento, penso che invece ci sia ma bisogna mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili affinché possano esprimerlo. Spero di fare un bel lavoro e l’obiettivo è riportare l’Italia al Mondiale perché per noi e per il nostro calcio è fondamentale”.

Sono queste le prime parole di Rino Gattuso, pronunciate in conferenza stampa all’hotel Parco dei Principi a Roma, oggi, giovedì 19 giugno, giorno in cui è stato ufficializzato il suo ruolo come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.