Riparte la sfida di lettura della Biblioteca di Busto Arsizio. Cinque libri da leggere entro ottobre

Prende il via il 25 giugno la sfida di lettura organizzata dalla Biblioteca comunale G.B. Roggia di Busto Arsizio. La Reading Challenge 2025, giunta alla terza edizione, è riservata agli iscritti alla Biblioteca e si rivolge ai lettori dai 7 ai 14 anni compiuti.

«La Biblioteca si conferma ogni giorno come un punto di riferimento per un pubblico di tutte le età: anche i preadolescenti e gli adolescenti, a cui si rivolge la Reading Challenge, che fino a qualche tempo fa erano i meno presenti, ora affollano le sale loro dedicate e, cosa non scontata, leggono: per noi la sfida è già vinta e con la nuova edizione della reading challenge vogliamo incentivare ulteriormente questa tendenza positiva e arricchente per tutti! – afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli – Li invitiamo a partecipare a una sfida con se stessi, fatta però di carta, anche per tornare in contatto con la ‘materia’ della parola e del pensiero».

La sfida consiste nel leggere almeno 5 libri di 5 categorie diverse tra le 10 categorie proposte. Il termine per completare la lettura dei libri è fissato per il 31 ottobre, mentre il termine per l’iscrizione alla sfida è il 15 settembre. La premiazione avverrà sabato 29 novembre.

L’iscrizione in Biblioteca è gratuita! Che aspetti? Accetta la sfida!

Regolamento e scheda di partecipazione possono essere ritirati direttamente in Biblioteca presso la Sezione Ragazzi.

Per informazioni : 0331 390390

biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it