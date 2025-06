Riparte la stagione dei “Picnic (scientifici) sotto le stelle” al Parco Pineta

Con l’arrivo dell’estate, riparte la nuova edizione dei “Picnic (scientifici) sotto le stelle” al Centro didattico scientifico – EcoPlanetario del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. In programma un ciclo di serate per tutte le età, pensate per unire il piacere di un picnic all’aperto alla scoperta del cielo notturno e della natura.

A partire da venerdì 4 luglio, ogni appuntamento proporrà contenuti originali su astronomia e biodiversità, attraverso racconti e attività pensate per stimolare la curiosità e lo sguardo scientifico.

Basterà stendete un telo sul prato, preparare il proprio cestino preferito e lasciarsi condurre dalle guide della Cooperativa sociale AstroNatura, che attraverso strumenti astronomici e racconti scientifici accompagneranno il pubblico in un viaggio coinvolgente tra cielo e terra. E se il cielo si copre? Nessun problema: ci penserà l’EcoPlanetario.

Non mancheranno poi gli appuntamenti dedicati alla notte di S.Lorenzo, in occasione delle quali l’approfondimento scientifico sarà sostituito dalle performance artistiche della HarpBeat Orchestra.

Il programma dei Picnic sotto le stelle

4 luglio – Picnic (Scientifico) sotto le stelle “Strani linguaggi”

18 luglio – Picnic (scientifico) sotto le stelle “Miti e leggende del sud”

2 Agosto – Picnic (scientifico) sotto le stelle “ Animali da paura”

8 agosto – Picnic sotto le stelle cadenti … con musica

9 agosto – Picnic sotto le stelle cadenti … con musica

10 agosto – Picnic sotto le stelle cadenti … con musica

11 agosto – Picnic sotto le stelle cadenti … con musica

La quota di partecipazione a persona è di 15 euro (per i minori di 14 anni il costo è di 10 euro, mentre la partecipazione gratuita per minori di 4 anni). La prenotazione è obbligatoria online

Come prenotare

Basta cliccare su questo link per raggiungere la sezione dedicata del sito del Centro scientifico didattico, dopodiché è sufficiente seguire le istruzioni e concludere la prenotazione. La transazione sarà sospesa fino alla conferma dello svolgimento dell’evento. In caso di annullamento (per esempio in caso di pioggia) la quota sarà sbloccata secondo modalità e tempistiche di Paypal. La serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.