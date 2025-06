Rissa al parchetto di via Bergamo a Gallarate, intervengono ambulanze e polizia

Le forze dell’ordine, nel tardo pomeriggio del 12 giugno, hanno sedato una rissa nel parchetto di via Bergamo, nel quartiere di Sciarè a Gallarate (foto dal gruppo facebook “Gallarate è…”). Sono intervenuti anche gli operatori del 118, che hanno dovuto soccorrere due persone, una ragazza di 19 anni e un uomo di 37, portati in ospedale a Gallarate e Busto, in codice verde, non gravi.

La rissa ha coinvolto un gruppo di persone di varia nazionalità, una parte dei quali vive in un edificio semi-abbandonato non lontano dal parchetto all’angolo tra via Bergamo e via Francesco Ferruccio. La lite iniziale sarebbe scaturita dagli apprezzamenti rivolti a una ragazza, forse anche da un contatto improprio: la reazione successiva avrebbe coinvolto più persone.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, coadiuvati da quelli del comando di Polizia Locale gallaratese. Hanno riportato l’ordine e acquisito diverse testimonianze (ce ne sarebbero anche di persone esterne al gruppo coinvolto) per ricostruire esattamente le responsabilità. Non sono state diffuse informazioni precise perché le indagini sono in corso.

Il parchetto di via Bergamo, creato anni fa nel mezzo del quartiere ad alta densità dei palazzi Acli, era già stato chiuso dall’amministrazione comunale per comportamenti “sopra le righe”.

Di recente è frequentato anche da alcune persone che vivono in un edificio occupato all’interno dell’isolato, che comprendeun certo mix spazi industriali ed edifici residenziali, comprese le ville novecentesche dei proprietari delle fabbriche. Alcune delle persone che vivono nella casa occupata risulterebbero tra gli sfrattati del condominio di via Torino 8, sgomberato nel luglio 2024 dopo una complicata vicenda.