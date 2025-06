Rissa in montagna in Canton Ticino, il leader italiano del Remigration denuncia: “Aggrediti”

Andrea Ballarati, il ventitrenne referente italiano del movimento della “remigrazione”, denuncia una aggressione contro i «giovani patrioti» italiani e ticinesi, accusando anonimi estremisti di sinistra.

Lo scontro è avvenuto nella località montana di Piumogna, il territorio del Comune di Faido., nel corso di un «evento privato», una grigliata che coinvolgeva anche i giovani di Ticino Vivo, il movimento di estrema destra (loro si definiscono «identitari») attivo nella parte di Svizzera che parla italiano.

«Ero in Ticino ad una grigliata conviviale con un gruppo di giovanissimi patrioti. Abbiamo subito un vile agguato da parte di estremisti di sinistra mascherati ed armati di bastone, usciti dalla foresta, ci siamo difesi ed il morale è alto».

La Polizia Cantonale ha in effetti registrato uno scontro tra due gruppi di giovani, ma ad ora non risulterebbero per ora indagini sull’episodio.

Lo scontro fisico viene denunciato come un’aggressione, che sarebbe frutto delle critiche al Remigration Summit tenutosi a Gallarate: «La sinistra perde posizioni e va nel panico» dice Ballarati, chiamando in causa «i media» che «hanno reso me e gli altri un bersaglio, portando quindi all’aumento della violenza ed a casi come questo».

Sull’aggressione è intervenuta l’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri, accusando la sinistra italiana: «Da anni ormai assistiamo a un clima sempre più avvelenato, in cui la sinistra italiana – spesso con toni sprezzanti, insinuazioni e accuse infamanti – contribuisce ad alimentare l’odio nei confronti di chi non si allinea al pensiero dominante».Tovaglieri ha chiesto anche una presa di posizione al centrosinistra, sempre italiano: «Mi auguro che il Partito Democratico e gli altri esponenti della sinistra prendano le distanze in modo netto da simili episodi e che smettano di usare un linguaggio divisivo e carico di livore».