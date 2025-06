Riunione del gruppo “Protezione Civile” della Comunità di lavoro Regio Insubrica

Si è riunito questa mattina a Mezzana il gruppo di lavoro “Protezione Civile” della Comunità di lavoro Regio Insubrica, composto da rappresentanti del Dipartimento delle istituzioni e del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, di Regione Lombardia, di Regione Piemonte, delle Province di Como, Lecco, Novara, Varese e Verbano Cusio Ossola e dell’Autorità di Bacino

Lacuale Ceresio Piano e Ghirla.

È stata ricordata la visita in Cantone Ticino del Ministro italiano per le Politiche del Mare e della Protezione Civile Nello Musumeci, avvenuta il 28 aprile scorso, durante la quale si è discusso di temi nell’ambito della protezione civile e gestione delle emergenze, della cooperazione transfrontaliera e della mobilità, in particolare dei collegamenti tra il Ticino e l’Italia.

Nell’ambito dei “Protocolli Odescalchi” è in corso di avviamento un lavoro di confronto tra Regione Lombardia e la Repubblica e Cantone Ticino, al fine di perfezionare i processi d’attivazione e definire le regole d’ingaggio del Sistema di PC lombardo in impieghi operativi, a supporto delSistema del Cantone Ticino qualora richiesti dall’Autorità ticinese a fronte di maxi-emergenze transfrontaliere e in adempimento ai compiti previsti dall’accordo italo-svizzero e ai protocolli sottoscritti.

I partecipanti si sono inoltre scambiati informazioni sulla lotta alle malattie altamente contagiose negli animali (non selvatici), in particolare sulla formazione e sull’attività svolta dalla Protezione Civile in Cantone Ticino.

È inoltre intervenuto un rappresentante del Comune di Lecco che ha presentato il progetto approvato nella prima finestra del Programma Interreg 2021-2027 “PreMonHytlon: Preventing and Monitoring Hydrogeological Instability” nato da una partnership tra il Comune di Lecco e la Regione Moesa, in collaborazione con il Politecnico di Milano, Legambiente Lecco, Fondazione Politecnico e il Municipio di Roveredo, dedicato al miglioramento del sistema di prevenzione, monitoraggio e allerta dei rischi e di gestione delle emergenze legati al dissesto idrogeologico.